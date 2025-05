Walmart oferta un par de aretes chapados en oro en EE. UU. que imitan a alta gama de Cartier por 18 dólares.

En el mundo de los accesorios, hay piezas que nunca pasan de moda. Los aretes tipo aro, especialmente si tienen un diseño elegante y detalles brillantes, son un clásico que puede transformar cualquier look. Sin embargo, acceder a versiones de alta gama puede ser costoso. La buena noticia es que ahora Walmart ofrece una alternativa sorprendente que combina estilo, calidad y precio accesible: aretes de Cate & Chloe.

Elegancia que imita la alta gama de Cartier por 18 dólares

Se trata de los aretes tipo aro de Cate & Chloe, modelo Bianca, disponibles por tiempo limitado a solo 18 dólares, gracias a un descuento del 84% sobre su precio original de 115 dólares. Este diseño, que ha causado sensación por su parecido con modelos exclusivos como los de la firma Cartier, está chapado en oro de 18 quilates y adornado con cristales Swarovski genuinos.

Estos aretes cuentan con decenas de reseñas positivas. Walmart

Con un diámetro de 25 milímetros, equivalente al tamaño de una moneda de 25 centavos, estos aros logran destacar sin resultar excesivos. Cada uno cuenta con una fila de 17 cristales, y están disponibles en tres acabados: oro amarillo, oro blanco y oro rosado.

La comodidad también es parte del atractivo. Su cierre tipo bisagra evita las molestias comunes de los postes tradicionales, y algunos usuarios incluso mencionan que pueden dormir con ellos puestos sin problema. Una clienta escribió: “Son elegantes, brillantes y cómodos. Lo mejor es que no causan reacción en mis orejas sensibles, algo que no me sucede con otros metales”.

Aretes chapados en oro con más de 17,000 reseñas positivas

Más de 17,000 personas les han dado una calificación perfecta, destacando su apariencia sofisticada y su excelente relación calidad-precio. Un comentario resume el entusiasmo general: “Se ven como si costaran mucho más. Son perfectos para el uso diario o para regalar. Compré un par para cada mujer de mi familia”.

Otros puntos destacados:

Chapado en oro de 18K, disponible en tres tonos distintos

Decorados con cristales Swarovski genuinos

Cierre cómodo y seguro tipo bisagra

Perfectos para uso diario o como regalo

Respaldo de una garantía de 30 días

Precio reducido por tiempo limitado: solo $18

Walmart ofrece esta promoción por tiempo limitado, y dada la popularidad de los aretes, no es seguro que sigan disponibles por mucho más. Si buscas una joya que luzca lujosa sin romper tu presupuesto, estos aros de Cate & Chloe son una excelente opción.