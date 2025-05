Alerta migrante: Estos son los lugares en Estados Unidos que seguirán aceptando licencias de conducir que no sean Real ID

A pocos días de que entre en vigor la Ley REAL ID en Estados Unidos, muchas personas aún no han tramitado este documento obligatorio para abordar vuelos domésticos o ingresar a edificios federales. Sin embargo, en ciertos estados se aceptará como alternativa la licencia de conducir mejorada (Enhanced Driver’s License), lo cual representa una opción válida para quienes no cuenten con una Real ID a tiempo, como la comunidad migrante.

Estados donde se aceptará la licencia mejorada como alternativa

De acuerdo con información oficial, los siguientes estados seguirán aceptando la licencia de conducir mejorada como una identificación válida para vuelos internos y accesos federales:

Washington

Michigan

Minnesota

Nueva York

Vermont

Estas licencias contienen características adicionales de seguridad y son emitidas únicamente en estos estados, lo que significa que sus portadores no necesitan gestionar una Real ID si ya cuentan con una EDL vigente.

Quienes residan fuera de estos estados y no posean una Real ID podrían enfrentar restricciones al momento de abordar un avión o realizar ciertos trámites.

No obstante, las autoridades de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) aceptan otros documentos oficiales, entre ellos el pasaporte estadounidense, la tarjeta de residente permanente, la tarjeta de cruce fronterizo, la licencia de conducir provincial canadiense o la credencial de marinero mercante.

¿Qué migrantes pueden obtener la Real ID y cuáles no?

No todos los migrantes en Estados Unidos califican para obtener una Real ID. Este documento solo puede ser tramitado por quienes cuenten con un estatus migratorio legalmente reconocido, como:

Residentes permanentes

Refugiados

Asilados

Personas con visas válidas

Beneficiarios de programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o DACA.

Para obtenerla, también es necesario presentar prueba de identidad, número de Seguro Social y residencia en el estado donde se realiza la solicitud.

En cambio, quienes se encuentran en situación migratoria irregular, incluidos los migrantes indocumentados, no pueden acceder a una Real ID. Aunque algunos estados emiten licencias de conducir regulares o especiales para este grupo, esas credenciales no cumplen con los requisitos federales y, por tanto, no serán aceptadas para abordar vuelos ni ingresar a instalaciones gubernamentales a partir del 7 de mayo de 2025.

Por ello, es fundamental que las personas migrantes verifiquen si su estatus actual les permite tramitar una Real ID o si deben optar por otras formas de identificación válidas ante la TSA, como el pasaporte de su país de origen o una tarjeta de residente permanente.