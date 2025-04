Walmart “regala” bocina resistente al agua en Estados Unidos que imita a alta gama de Bose por solo 30 dólares

“Tiene una potencia de sonido impresionante para su tamaño. Me encanta poder llevarla a cualquier parte sin preocuparme si se moja o se cae”.

“Perfecta para paseos en bici. Cabe en el portabotellas, no necesito usar audífonos y se escucha clarísima. Además, si llueve, no hay problema”.

“La compré porque parecía una alternativa barata a Bose, y honestamente, no me arrepiento. Se escucha genial y el diseño con luces es un plus divertido”.