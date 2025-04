Alerta TPS: Estas son las nuevas nacionalidades que han perdido el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos

Miles de inmigrantes perderán su protección legal para vivir y trabajar en Estados Unidos tras la más reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La agencia federal anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Afganistán y Camerún, medida que afectará directamente a más de 22,000 personas provenientes de ambos países.

¿Cómo afecta esta decisión a los beneficiarios del TPS?

Según cifras oficiales del sitio Reuters, aproximadamente 14,600 afganos y 7,900 cameruneses perderán su protección legal y permisos de trabajo en los próximos meses. Las fechas de expiración están programadas para mayo y junio de 2025, respectivamente.

En el caso de Afganistán, la medida ha sido especialmente controvertida, dado que Estados Unidos evacuó a más de 82,000 afganos tras la toma del poder por parte de los talibanes en 2021. Muchos de ellos ingresaron al país bajo un estatus temporal conocido como "parole", el cual también está siendo revocado por el DHS, emitiendo notificaciones de salida voluntaria en un plazo de siete días a través de la aplicación CBP One.

Reacciones ante la terminación del TPS

Diversas organizaciones defensoras de inmigrantes han criticado la medida, calificándola de "cruel" y "caótica". Grupos como #AfghanEvac y No One Left Behind argumentan que la decisión socava las promesas hechas por Estados Unidos de no abandonar a sus aliados

Esta decisión forma parte de una política migratoria más estricta impulsada por la administración del expresidente Donald Trump, que busca reducir las protecciones temporales para inmigrantes. A pesar de que el TPS no proporciona un camino hacia la residencia permanente, su terminación deja a miles de personas en situación de vulnerabilidad, enfrentando posibles procesos de deportación.

Por otro lado, la administración Trump también ha intentado revocar la extensión del TPS para ciudadanos venezolanos. Sin embargo, un juez federal bloqueó temporalmente esta acción, permitiendo que los venezolanos mantengan su estatus por algunos meses más.

¿Qué es el TPS?​

El TPS es un programa establecido en 1990 que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados o desastres naturales residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Sin embargo, el DHS, en consulta con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Estado, concluyó que las condiciones en Afganistán y Camerún "ya no cumplen con los requisitos legales" para mantener esta designación.