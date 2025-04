Atención Green Card: si eres migrante y planeas viajar fuera de EE. UU. podrías correr estos riesgos, según abogados

Aunque la Green Card otorga derechos importantes a los residentes permanentes legales, diversos expertos legales advierten que viajar fuera de Estados Unidos, para este tipo de beneficiarios, podría implicar ciertos riesgos debido a los estrictos controles instaurados desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump.

Si eres migrante y tienes Green Card pero planeas viajar fuera de Estados Unidos podrías correr estos riesgos, según abogados

Según Jodi Ziesemer, directora de la unidad de protección de inmigrantes del NYLAG, los titulares de Green Card sí pueden viajar al extranjero, siempre que la estadía fuera del país no supere los 180 días. Sin embargo, cuanto mayor sea el tiempo fuera, mayor será el escrutinio en el reingreso: “Ausencias de más de seis meses pueden interpretarse como abandono de la residencia”, explicó al sitio Documented NY.

La situación se complica si el viaje se extiende más de un año o si el residente permanente obtuvo su estatus por asilo y viaja de regreso a su país de origen. En esos casos, los agentes podrían dudar de la legitimidad de la solicitud inicial.

¿Qué pasa si CBP niega el reingreso?

El abogado Andrés Santamaría Cortés, de Make the Road New York, indica que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tienen amplia discreción en los puntos de entrada y pueden negar el ingreso si consideran que la persona no es admisible, incluso sin una audiencia previa. Factores como antecedentes penales, inconsistencias migratorias, o estar en proceso de deportación son motivos de alerta.

Ana F. Escoto, de Cabrini Immigrant Services of NYC, señala que incluso delitos menores pueden influir negativamente. Y si CBP detecta información falsa en la solicitud original de residencia, puede cortar la Green Card y recomendar la salida del país.

¿Qué precauciones deben tomar los residentes permanentes?

Los tres abogados coinciden en que es esencial consultar con un especialista en inmigración antes de viajar, especialmente si existen antecedentes penales o situaciones migratorias inestables. También recomendamos:

Evitar salidas prolongadas del país sin un permiso de reentrada.

No firmar ningún documento, como el formulario I-407, sin antes hablar con un abogado.

Tener copias de todos los documentos migratorios y dejar un contacto de confianza al tanto de los aviones de viaje.

Aunque han surgido diversos casos virales en redes sociales que han originado alarma en la comunidad migrante, como el caso de una beneficiaria de Green Card que reveló en su cuenta de TikTok haber sido "devuelta" en el aeropuerto de Los Ángeles, los expertos piden cautela. “No se deben sacar conclusiones basadas en redes sociales”, advierte Ziesemer. “Cada caso es distinto y debe analizarse individualmente”.