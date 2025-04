Esta es la nueva prohibición que los funcionarios de Estados Unidos en China han recibido sobre sus relaciones personales

El personal diplomático estadounidense en China ya no podrá mantener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos chinos, esto de acuerdo con la medida establecida por el embajador saliente Nicholas Burns.

Esta es la nueva prohibición que los funcionarios de Estados Unidos en China han recibido respecto a sus relaciones personales

De acuerdo con lo revelado por el medio internacional The Associated Press, la normativa, aplicada en enero, afecta no solo a empleados gubernamentales, sino también a contratistas y familiares con credenciales de seguridad. Su intención, de acuerdo con AP, es prevenir riesgos de seguridad derivados de posibles vínculos personales con ciudadanos locales.

Previo a la implementación de esta reglamentación, una versión más limitada se hizo presente en verano pasado, la cual prohibía a personal de los Estados Unidos mantener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos chinos que trabajaran como guardias y otro personal de apoyo en la embajada del país norteamericano y en sus cinco consulados en China.

La nueva orden extiende esa limitación a cualquier relación con ciudadanos chinos, sin importar su ocupación o cercanía con las misiones diplomáticas.

Esta política abarca las delegaciones estadounidenses en:

Beijing

Shanghái

Guangzhou

Shenyang

Wuhan

Consulado en Hong Kong

Lo anterior no se aplica al personal destinado fuera de China hasta el momento.

¿Qué pasa si ya hay una relación?

En caso de existir una relación entre un funcionario estadounidense y un ciudadano chino de manera previa existe una sola excepción: se podrá solicitar una exención. Si se niega, deberán terminar el vínculo o abandonar su puesto. En caso de desobedecer la política, la consecuencia es inmediata: expulsión del país.

La medida fue comunicada de manera verbal y por correo electrónico al personal diplomático en enero, pero hasta el momento no ha sido anunciada públicamente por el Departamento de Estado.

China también se blinda en este panorama diplomático

Según fuentes consultadas por The Associated Press, la política comenzó a gestarse tras advertencias de congresistas estadounidenses al embajador Burns, expresando preocupación por la falta de controles formales sobre este tipo de vínculos personales en territorio chino.

Este tipo de restricciones no se aplicaban de forma general desde hace décadas. Documentos del Departamento de Estado muestran que en 1987, durante la Guerra Fría, Estados Unidos prohibió a su personal diplomático establecer relaciones personales, incluidas amistades o citas, con ciudadanos del bloque soviético y de China.

Por su parte, China ha incrementado sus controles internos. Las autoridades en Beijing han comenzado a impedir ascensos a funcionarios cuyos cónyuges tengan nacionalidad extranjera y han limitado la permanencia de diplomáticos en el extranjero, obligándolos a regresar al país tras períodos más cortos.