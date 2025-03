Alerta: se revela la estrategia del ICE en Estados Unidos para deportar inmigrantes de forma acelerada; estos son los más afectados

Como parte de una estrategia que busca impulsar la serie de políticas migratorias instauradas por el presidente de los Estado Unidos, Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pondrá en acción una serie de procedimientos de “deportación acelerada”.

De acuerdo con un memorando, al que tuvo acceso el medio The Washington Post, esta nueva medida busca revertir los beneficios que miles de inmigrantes recibieron a través de los diversos programas migratorios durante la administración del ex presidente Joe Biden.

Por lo anterior, y según lo emitido en el documento que circuló dentro del ICE, todas aquellas personas que formaron parte de estas estrategias de apoyo corren el potencial riesgo de ser expulsados de Estados Unidos en poco tiempo.

Cabe resaltar que la deportación acelerada forma parte de una ley de 1996 que busca disuadir la inmigración ilegal.

Los inmigrantes más afectados por la nueva estrategia de “deportación acelerada”

En el mismo documento se estableció que uno de los grupos de inmigrantes más afectados serían aquellos que ingresaron de manera ilegal a través de la frontera. Para todas estas personas, el proceso de deportación se haría en muy poco tiempo mediante nuevas estrategias.

Aunado a los anteriores, todos aquellos que ingresaron a Estados Unidos en libertad condicional, así como los que cuentan con una notificación para presentarse ante autoridades de inmigración y no solicitaron asilo, también corren el riesgo de ser expulsados en muy pocos días.

De igual manera, los inmigrantes que ingresaron por medio de un puerto de entrada podrían ser deportados si no tienen documentos que comprueben su legalidad.

Como parte de la estrategia de “deportación acelerada”, también se mencionó que los funcionarios de inmigración han recibido una instrucción especializada para examinar los más de 8 millones de casos de deportación.

Por lo anterior, y de acuerdo con el ex abogado del ICE en Dallas, esto le permitirá a la agencia llevar operaciones sobre personas que llevan años viviendo en Estados Unidos a través de diversos programas de apoyo migratorio.

En el memorándum también se hace hincapié a que los agentes o funcionarios vuelvan a detener a los inmigrantes que no pudieron deportar anteriormente debido a que los países de origen de estos ciudadanos no los aceptaron. El impulso de la “deportación acelerada” se suma a otras recientes acciones, llevadas a cabo por el gobierno estadounidense como la eliminación del programa CBP One, la cual permitía a extranjeros ingresar a los Estados Unidos y moverse a través de vuelos domésticos en el país.

Aunado al anterior, ciudadanos de Venezuela y Haití fueron expulsados del programa de Estatus Temporal de Protección (TPS por sus siglas en inglés), por lo que no podrán ingresar al país norteamericano mediante este programa de apoyo migratorio.