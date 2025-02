Estas son las personas que pueden entrar a Estados Unidos sin la necesidad de visa

Esta medida no excluye la presentación de una autorización ESTA. Grok

Resulta imposible no relacionar un viaje a los Estados Unidos con la visa. Y es que para millones de personas, este documento puede convertirse en la puerta de acceso a la nación norteamericana o, en caso de no contar con él, en el motivo principal para no poder ingresar.

Sin embargo, y a pesar de la importancia de este pasaporte, el cual certifica la estancia legal de una persona por tiempo determinado y un objetivo específico, existe un amplio sector de la población mundial que no requiere de la visa para ingresar a los Estados Unidos.

De acuerdo con las mismas autoridades estadounidenses, todas aquellas personas pertenecientes a los países incluidos dentro del Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés), tienen la posibilidad de arribar e ingresar a la nación norteamericana, bajo otros requisitos como la autorización del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés).

¿Qué países forman parte del Programa de Exención de Visa?

Según lo señalado por el mismo programa, existen 42 países, en la actualidad, que pertenecen a este programa:

Alemania

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunei

Chile

Corea del Sur

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Nueva Zelanda

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Qatar

República Checa

Reino Unido

San Marino

Singapur

Suecia

Suiza

Taiwan

El VWP señala que todas las personas que pertenezcan a alguno de estos países podrán ingresar a los Estados Unidos por turismo o negocios, en una estadía máxima de 90 días, sin la necesidad de una visa.

Sin embargo, no basta únicamente con presentar un pasaporte que certifique la pertenencia a alguno de estos países. El VWP también señala la necesidad de emitir la autorización ESTA.

Este tipo de pasaporte tiene la particularidad de incorporar un chip en donde se almacenan diversos datos del viajero como nombre, fecha de nacimiento, entre otros datos biográficos.

Para tramitar este pasaporte es necesario seguir los siguientes pasos:

Contar con un un e-Passport

Completar un formulario en línea

Pagar 4 dólares para la realización del proceso

Abonar, luego de que se lleve a cabo la aprobación, 17 dólares para la autorización final

De acuerdo con lo señalado por las autoridades estadounidenses, esta autorización es obligatoria para todas las personas que hayan tramitado desde octubre del año 2006. De igual manera, este tipo de pasaporte deberá tener una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha del viaje.