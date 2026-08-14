El Centro de Interpretación de la Batalla de Rande y el Patrimonio Cultural de Rande, también conocido como Meirande S.P.

La debilidad militar de España provocó que el Gobierno de Franco decidiera no ser una parte beligerante en la contienda. Ahora bien, diversos puntos de la península fueron clave para la provisión de minerales de la Alemania nazi y la Ría de Vigo esconde uno de sus centros logísticos bajo el puente de Rande.

El actual Museo de Rande (Meirande) repasa la historia del combate naval que ocurrió el 23 de octubre de 1702 en la ría de Vigo, pero también pone en valor el patrimonio industrial de la comarca. Y es que el centro de interpretación está ubicado sobre las ruinas de la antigua Fábrica do Alemán.

Esta antigua conservera de mitad del siglo XIX fue comprada por Otto Gerdtzen Boyé en 1944, en plena II Guerra Mundial. El empresario, con negocios por todo el norte peninsular, figuraba en listas negras de empresas con las que los países aliados prohibían comerciar en la Primera Guerra Mundial.

La Reserva Federal del Banco de Nueva York emitió una circular (ver PDF) con contenido idéntico en 1942, en la que también restringía el comercio con el empresario alemán, cuya sede social ubicaron en el número 16 de la calle Urzaiz de Vigo. Así, podemos ubicar a Gertzen como colaborador del régimen de Adolf Hitler.

Panorámica ruinas y museo Museo Meirande

Los servicios de inteligencia estadounidense y británico no estaban errados. Como explica la Asociación Galega de Patrimonio Industrial (Buxa), el empresario alemán utilizó el antiguo cargadero de Rande, vinculado a su fábrica, para cargar el wolframio de las minas gallegas, así como el hierro procedente de Freixo (Lugo) y de la provincia de León.

Paralelamente, la fábrica continuaba con sus tradicionales líneas de producto: tanto la salazón de pescado como la conserva compartieron espacio. En 1955 acabó su actividad y las instalaciones quedaron abandonadas hasta la inauguración de Meirande el 9 de noviembre de 2013.

Conservera del S.XIX y cargadero del S.XX

La primera noticia que se tiene de la Fábrica do Alemán data del año 1836, que señala al empresario Sebastián Carsí como su propietario. La factoría se dedicaba al negocio de salazón de pescado y carne.

En las décadas posteriores, las riendas de la compañía cambiarían de propietario con frecuencia. Juan Carsí, José Puig o Roman Cordero son algunos de los predecesores del empresario alemán.

Previo a la llegada de Otto Gertzen, el edificio fue ampliado, se construyó un muro litoral, dos rampas de atraque y un rellano en la parte oriental del terreno. Además, debido a la necesidad de transportar hierro a Alemania de principios de SXX, se construyó el antiguo cargadero de Rande.

Cargadero de Rande, 1926 Facebook de Vigo La Antigua Ciudad Olívica

Así, el ingeniero alemán y vicecónsul de Alemania en Monforte de Lemos (Lugo), Frederic Wilhelm Cloos, consiguió una vía para suministrar el hierro de las minas de Freixo y de A Silvarosa a la industria bélica, tanto en la primera como en la segunda guerra mundial.

Al contrario que la fábrica, el cargadero se encuentra en estado de abandono en la actualidad. Su actividad culminó en 1958, cuando concluyó la actividad en la mina de Freixo. El tiempo que estuvo activo transportó alrededor de medio millón de toneladas de materiales.