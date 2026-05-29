Vigo Secreto: la desconocida, colorida e histórica placa de la ciudad que estuvo a punto de desaparecer

Las calles de Vigo esconden algunas placas históricas y centenarias. Es el caso de la calle de López Mora, donde se ubica la pieza más colorida del callejero olívico.

Según se recoge en el PXOM del año 2008 y tumbado por la justicia en 2015, la placa está atribuida al artista Alejandro Curty —pese al debate sobre su autoría, ya que algunos investigadores olívicos apuntan a una autoría del escultor valenciano Mariano Benlliure—. Se trata de la única policromada en todo Vigo.

La obra presenta una orla central, que acoge un bajorrelieve de una sementera tradicional. Sobre esta representación, se sitúa el escudo municipal y, en los laterales, dos ramas de roble talladas.

El color azul de la placa sorprende y diferencia a la placa, en la que se puede leer "Calle de López Mora" en su parte inferior. En la actualidad, está situada sobre un poste ubicado en el cruce entre López Mora, Pi y Margall y Tomás A. Alonso.

A punto de desaparecer

Esta no ha sido la ubicación histórica de la única placa policromada de la ciudad de Vigo. Hace poco más de una década estaba sobre la fachada de una pequeña casa de dos plantas del cruce de Peniche.

Tanto este inmueble como los colindantes estaban en ruinas, por lo que fueron adquiridos por el Concello con un objetivo: mejorar el acceso al Camiño de Pazos y crear una plaza urbana.

Así, tres pequeños inmuebles se derrumbaron y, años más tarde, se construyó lo que hoy conocemos como Praza das Apertas. El color vuelve a resaltar en esta obra del pintor ourensano Antón Pulido.

Ahora bien, con las noticias del derribo, llegó la preocupación sobre el futuro de la placa de la calle López Mora. Como informó La Voz de Galicia en 2013, la Gerencia de Urbanismo tuvo "en cuenta el valor artístico e histórico" y preveía buscarle una nueva ubicación.

Entonces, la pieza ya estaba recogida en el catálogo de Bens Culturais del Concello de Vigo, junto con otras cuatro placas del callejero olívico. Al contar con protección integral, se ejecutó una limpieza del monumento para recuperar su aspecto original.

Placas históricas de Vigo

La placa de la calle López Mora forma parte del patrimonio gallego. Pese a ser la única que resalta por sus intensos colores, Vigo cuenta con otras cuatro placas conmemorativas que forman parte de su catálogo de Bens Culturais, Naturais y Paisajísticos.

La primera de ellas es la placa de la Avenida Manuel Olivié, adosada a la muralla de O Castro. Este elemento dedicado al escritor vigués fue colocado en 1932 y está esculpido en mármol. Sobre él se sitúan las letras de bronce.

La segunda se ubica en el cruce de la calle Otero Pedrayo y la Avenida das Camelias. Su autor fue Alfredo Iglesias y data de 1988. Es una placa de forma rectangular con una representación del escritor gallego, en homenaje por su centenario.

El barrio de Teis no se queda atrás y cuenta con una de las piezas más reconocidas. Se trata de la placa de la Avenida de Sanjurjo Badía, elaborada por Alejandro Curty en 1921 como homenaje al empresario vigués. Anteriormente estaba situada sobre un pie de "fundición exento".

Este barrio obrero cuenta con la última placa histórica a conservar, la placa de la Avenida del Dr. Corbal. Es una placa de mármol con letras en bronce enmarcada con motivos vegetales y un lazo ornamental. Por encima, dos niños y una serpiente representan el símbolo de la medicina.