Vigo Secreto: El local de Churruca que tiene una fuente dentro para beber y no te la esperas

Churruca es uno de los epicentros de ocio, principalmente nocturno, de la ciudad olívica. Barrio alternativo, reivindicativo y artístico, Churruca atesora historia y muchas curiosidades que, a veces, pasan desapercibidas, pero que merece la pena destacar.

No es de extrañar que, en un barrio referente en Vigo, ciudad obrera por excelencia, confluyan opciones hosteleras que tienen más que ver con el bocateo. Y es que, ¿qué vigués no se ha comido uno de calamares en Churruca como aperitivo a una noche de fiesta? Esto también vale al revés, es decir, como postre tras la fiesta.

Una de las bocaterías más "míticas" de Vigo y, más concretamente, de Churruca, se encuentra en el número 11 de esta popular calle. Se llama Lareca y es imprescindible en la noche viguesa: No solo por su completa lista de bocatas, sino por su servicio rápido y su buen ambiente.

Los amantes de la cerveza también pueden encontrar un lugar en el que disfrutar dentro del Lareca, pues cuenta con una buena variedad de cervezas para acompañar un bocateo nocturno.

Eso sí, como en todos los locales que se hacen un hueco en la oferta gastronómica viguesa, hay opciones en el Lareca que son imperdibles: Merece la pena probar el bocata de tortilla, el de jamón asado y el de calamares, este último, con salsas para todos los gustos.

Elementos curiosos

Merece la pena fijarse en el interior del Lareca. En las paredes, todavía en piedra, se pueden contemplar bonitos y coloridos cuadros, además de un grafiti con el nombre del local. El azulejo también acapara buena parte del protagonismo decorativo.

Además, en uno de los laterales hay una bonita lareira en piedra, una estructura propia de los hogares gallegos más tradicionales en torno a los que se reunían las familias para calentarse al fuego o charlar.

El nombre de Lareca, junto a la "lareira" del local. P.P.F.

Pero si hay un elemento que destaca y que sorprende a los comensales es la fuente del local, casi más prototípica de un espacio público que de un establecimiento hostelero, pero que se mantiene en el interior del mismo y que además suministra agua potable, algo que sorprende a muchos clientes.

Fuente del Lareca. P.P.F.

Además, destaca, en su parte superior, la concha del peregrino, elemento significativo y alusivo del Camino de Santiago. Una curiosidad, en definitiva, que hace de este lugar un sitio, si cabe, más especial.

Desde el Lareca explican que, cuando se hizo la ampliación del local, se descubrió que había en este punto una toma de agua y, en lugar de anularla, se decidió aprovecharla. "La usamos principalmente para que todos los que quieren un vaso de agua puedan rellenarlo ahí las veces que quieran", dicen desde el establecimiento vigués. "No hay ninguna leyenda detrás", añaden entre risas. Eso sí, la gente piensa muchas veces "que es mera decoración" y "que no es funcional y se sorprenden al ver que echa agua potable. Los que la conocen ya no preguntan, se rellenan ahí sin más", concluyen.