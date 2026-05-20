Adjudican por 1,8 millones las obras de la nueva área de cirugía maxilofacial del hospital Meixoeiro de Vigo

La Consellería de Sanidade ha adjudicado por casi 1,8 millones de euros las obras de la nueva área de cirugía maxilofacial de Vigo, que estará ubicada en el hospital Meixoeiro, según ha informado en un comunicado.

Fue la empresa Elecnor Servicios y Proyectos la adjudicataria de los trabajos, que tienen por objetivo la construcción de una nueva área de cirugía maxilofacial, creando tres consultas, una sala polivalente, una sala de espera, una sala de simulación, un despacho y una sala quirúrgica.

Con un plazo de ejecución de nueve meses, las obras llevan aparejadas la reestructuración de los tres quirófanos de cirugía local, con lo que se mejorará la cobertura de toda la actividad quirúrgica del hospital, según destaca la Xunta a Europa Press.

Está previsto que, de forma inicial, la unidad atienda a personas de las áreas sanitarias de Vigo y de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, dotándose de equipamiento de última generación.