El área sanitaria de Vigo atiende a más de 1.500 pacientes con epilepsia

El servicio de Neurología del Área Sanitaria de Vigo atiende, actualmente y desde una unidad especializada, a más de 1.500 pacientes diagnosticados de epilepsia. Especialistas del Álvaro Cunqueiro remarcan, en el día internacional de esta dolencia, que se trata de uno de los trastornos neurológicos más frecuentes tanto en población pediátrica, como en adulta.

Uno de los equipamientos más importantes al respecto en el hospital vigués es una habitación destinada a la monitorización vídeo-EEG. En ella es posible realizar un registro electroencefalográfico continuo del paciente en cuestión.

Así es posible, de la mano del servicio de Neurofisiología, ofrecer un diagnóstico más especializado en aquellos casos en los que la enfermedad no está adecuadamente controlada.

La epilepsia se compone de un conjunto heterogéneo de enfermedades que produce una alteración cerebral persistente, predisponiendo a la aparición de crisis. En España se estima que su prevalencia se encuentra en torno al 0,8% y su incidencia anual es de 31-57 casos por 100.000 habitantes.