La Xunta integrará los servicios sanitarios en dos nuevas unidades en Ourense y Carballiño

La Xunta abordará en los próximos años la construcción de nuevos centros de salud y de centros de integración de servicios sanitarios en la provincia de Ourense, todo ello enmarcado en un Plan de Infraestructuras de Atención Primaria dotado con 30 millones de euros.

Así, el Centro Integral de Salud de Ourense ciudad es la actuación más ambiciosa. Se destinarán a su construcción casi la mitad del presupuesto total, 14 millones de euros, y permitirá concentrar los servicios de atención primaria ordinarios, atención sanitaria urgente, y algunas especialidades.

En A Rúa, en donde se encuentra el centro de salud más avanzado, se han invertido 2,9 millones de euros. Las nuevas instalaciones incluirán tres consultas de medicina general, tres de enfermería, una de docencia, tres salas polivalentes, una de odontología y una sala de técnicas. También un área de atención pediátrica, sala de lactancia y una zona específica para la salud de la mujer.

En Muíños, la Xunta levantará, -previsiblemente, el próximo mes de noviembre-, un inmueble de 460 metros cuadrados que permitirá contar con un área asistencial dotada de consulta de medicina, consulta de enfermería y una polivalente. También en Boborás se iniciarán este año obras para edificar un nuevo centro de salud que costará 1,9 millones de euros.

Otro centro integral en O Carballiño

Como en Ourense, O Carballiño contará también con un nuevo Centro Integral de Salud en el espacio de la antigua estación de autobuses y en el que se invertirán cerca de 10 millones de euros. Tendrá 22 consultas que se distribuirán para diferentes especialidades asistenciales.

Por último, el ejecutivo gallego abordará la construcción de más centros de salud en Allariz,

Montederramo, Viana do Bolo y Mariñamansa.