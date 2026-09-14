Más de 42.000 personas llenaron el Puerto de Vigo al ritmo del ciclo Son&Mar

Más de 42.000 personas bailaron y cantaron en el Puerto de Vigo con el ciclo Son&Mar. Durante dos semanas, el Muelle de Transatlánticos vibró con música para todo tipo de edades y gustos.

La primera cita tuvo lugar el pasado 6 de septiembre, con 'Nacidos para bailar'. Aquel viernes, los asistentes disfrutaron de las actuaciones de Sonia Madoc, Rebeca y Safri Duo, que hicieron honor al nombre del mini festival con éxitos que trasladaron al público varias décadas en el tiempo.

Un día más tarde, más de 5.000 personas se trasladaron a su juventud con 'Aquellos Maravillosos Años 90'. Tam Tam Go, Cómplices, Rafa Sánchez de La Unión y Amistades Peligrosas llenaron el Muelle de Transatlánticos y también demostraron que la música es algo transversal.

La actividad se retomó el pasado jueves 10 de septiembre, con evento que dio la bienvenida a los universitarios y universitarias de Vigo. 'El Campus' conectó todos los campus gallegos con música, energía y ambiente juvenil desde el primer minuto.

Aquel día, el plato fuerte fue una de las estrellas del urbano gallego, LG1DO. También actuaron Carlos Barral, Sote, Borja Solla, Dumora y Pájaro. El rap volvió con fuerza 24 horas después, con el concierto de Hard GZ —único concierto de pago durante las dos semanas del ciclo—.

Este segundo y último fin de semana continuó con un viaje a los años de 'La Movida' viguesa. Algunos de los grandes representantes vigueses de la época se subieron al escenario del Festival Son&Mar para rememorar sus grandes éxitos. Una velada cargada de recuerdos que estuvo acompañada por vídeos de la época, que dieron el toque final de nostalgia.

Stoned at Pompeii arrancó la cita a las 18:30 horas, que también contó con la participación de The Killer Barbies. Uno de las actuaciones más esperadas fue la de Semen Up, que celebró su cuarenta aniversario. El broche de oro fue la actuación de Miguel Costas, fundador de Siniestro Total, así como el homenaje a Golpes Bajos en el que participaron figuras como Alberto Comesaña, Antón Reixa o Silvia Superstar.

El ciclo Son&Mar viviría su última jornada este domingo, con protagonismo de la música en gallego. Budiño, De Ninghures, Ortiga, Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre completaron el cartel de 'Orballo Cultural' que atrajo tanto a público familiar, como a los más jóvenes. En total, 42.313 personas se pasaron por el Muelle de Transatlánticos durante estas dos semanas.