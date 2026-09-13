Vigo revive La Movida de los 80 en una noche cargada de nostalgia

Este pasado sábado, 12 de septiembre, Vigo vivió la noche más nostálgica del verano. Durante apenas unas horas, los vigueses viajaron atrás en el tiempo hasta la época dorada de la música en la ciudad olívica: 'La Movida' de los 80.

Algunos de los grandes representantes vigueses de la época se subieron al escenario del Festival Son&Mar para rememorar sus grandes éxitos. Una velada cargada de recuerdos que estuvo acompañada por vídeos de la época, que dieron el toque final de nostalgia.

La música arrancó a las 18:30 horas con Stoned at Pompeii. La banda fue la encargada de abrir esta nueva jornada del festival y, pese al calor que hacía a esas horas de la tarde, no decepcionó. Durante más de una hora, el grupo entretuvo al público con sus canciones y fue calentando motores para lo que venía después. Durante toda la actuación se mostraron agradecidos con el público y con la organización del evento por poder formar parte de la noche: "Es un honor estar aquí, en una ciudad con tanta tradición musical como Vigo. Larga vida a la música de Vigo, es un placer estar aquí".

Los siguientes en subirse al escenario fueron The Killer Barbies, que dejaron algunos de los momentos más divertidos de la noche gracias a su implicación con el público, llegando incluso a lanzar su último EP entre los asistentes. "Es tremendo estar aquí, en casa hoy. Poder disfrutar todos hoy de la Movida, rememorando, con entrada libre, es un placer", celebraron.

Tras finalizar, llegó el turno de Semen Up, en su cuarenta aniversario. El grupo más polémico de la noche tiró de ironía para subirse al escenario y cantar sus temas "políticamente incorrectos". "Es un placer estar por primera y última vez aquí. Semen Up es un grupo políticamente incorrecto, a día de hoy estaría completamente prohibido por las organizaciones gubernamentales. Tendríamos que haber hecho reguetón", bromearon.

Tras la presentación de su última canción, "Se me da bien", estrenada ese mismo día, fue el turno de Golpes Bajos, que revolucionó al público con sus grandes éxitos, haciendo saltar, cantar y bailar a los asistentes.

Pero, sin duda, el broche de oro fue la actuación de Miguel Costas, fundador de Siniestro Total. En la actuación más emotiva de la noche, el artista rememoró los grandes éxitos del grupo a la vez que rendía homenaje a su compañero Germán Coppini. Tras la muerte del cantante, su compañero subió al escenario junto a otros artistas para versionar sus canciones y homenajear su trayectoria. Alberto Comesaña, Antón Reixa o Silvia Superstar fueron algunos de los artistas que participaron en este homenaje, poniendo el broche final a una noche para la historia de Vigo.