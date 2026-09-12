HardGZ conquista el Peirao de Vigo con un repaso a sus grandes éxitos

El Peirao de Trasatlánticos del Puerto de Vigo vivió en la noche de este viernes una de sus jornadas más especiales con la actuación del rapero local HardGZ. El artista vigués no decepcionó en casa y ofreció un repaso por sus grandes éxitos.

La cercanía del rapero fue uno de los elementos más destacados de la noche, conectando con el público desde el primer momento. Una intensidad que fue correspondida por los vigueses, que desde horas antes abarrotaron el recinto y agotaron las entradas; tampoco faltaron los gritos, bailes, cantos y los móviles grabando la actuación durante toda la noche.

Este concierto es parte del ciclo de eventos SON&MAR, que vive su último fin de semana tras varias intensas jornadas de música para todos los gustos y estilos musicales.

El segundo fin de semana de SON&MAR afronta así su segunda y última semana. Tras la actuación de HardGZ, este sábado será el turno de "A Movida" y el domingo será el cierre con Orballo Cultural.