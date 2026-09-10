La Movida Viguesa revive en el puerto de Vigo con un tributo histórico a Golpes Bajos

Si hay un lugar en Vigo donde las paredes hablan y respiran música, ese es el mítico bar O Ovo. Entre sus cuatro paredes en pleno Casco Vello se coció buena parte de la historia del pop y el rock de los años ochenta, y por eso no podía haber un sitio mejor para anunciar el gran homenaje que se le rinde este sábado a Golpes Bajos y a toda esa generación irrepetible.

Músicos de toda la vida como Teo Cardalda y Tony Lomba se juntaron en el histórico local para avanzar lo que se viene este 12 de septiembre en el muelle de Trasatlánticos, dentro del festival Son & Mar 2026. La idea es clara: recordar como se merece al añorado Germán Coppini y volver a cantar a pleno pulmón los temas que marcaron a una ciudad entera.

Este jueves tuvo lugar la presentación en este mítico bar vigués con la asistencia de la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, junto con José Patiño, responsable de la promotora que organiza el evento, y por los artistas Teo Cardalda y Tony Lomba, que avanzaron parte del espectáculo que se podrá ver el sábado.

José Patiño calificó como “referentes” a los músicos de la movida viguesa, que todavía hoy “levantan un gran sentimiento en la ciudad”. En este sentido, lamentó que habitualmente se tienda a valorar más a los artistas de fuera. “Estamos acostumbrados a idolatrar a los de fuera, pero lo que estos artistas van a conseguir este sábado es más importante”, aseguró.

Patiño defendió que el reconocimiento a estos músicos tiene incluso más valor que el que reciben otros artistas por los que se pagan “cantidades desorbitadas” que, a su juicio, “no hacen ningún favor a la industria”.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el homenaje a Golpes Bajos. Teo Cardalda y Luis García, miembros originales de la banda, repasarán el repertorio del grupo en un concierto en el que estarán acompañados por varios artistas invitados: Antón Reixa, Miguel Costas, Silvia Superstar, Alberto Comesaña, Mercedes Ferrer y Tony Lomba. Y la noche no se queda ahí, porque también se sumarán viejos conocidos de la escena viguesa como Semen Up, Killer Barbies y Stoned at Pompei.

Luisa Sánchez explicó que la iniciativa nace precisamente de la propia escena musical viguesa, “del amor por la música, de la espontaneidad y de la movida viguesa para la movida viguesa”.

Para Teo Cardalda, el concierto será una oportunidad para “acordarnos de Vigo” y de una época “irrepetible”. El músico reivindicó además la vigencia de aquellas canciones: “La música nunca muere y las canciones siempre están vigentes”.

La expectación ante la cita es alta. “Espero dar la talla y que Vigo disfrute del espectáculo”, señaló Cardalda.

También Tony Lomba quiso poner en valor el talento musical de la ciudad y avanzó que lo dará todo sobre el escenario para “volver loco” al público y convertir el Peirao de Transatlánticos en una fuente de alegría.

Con la presentación en O Ovo arranca el plato fuerte de un ciclo gratuito que esta semana llena el puerto de ambiente: la fiesta universitaria Unifes este jueves, el rap de HardGZ el viernes y el toque de música gallega con Orballo Cultural para cerrar el domingo.

Presentación del homenaje a la Movida Viguesa Xunta

Campus y Lingua Urbana: las citas del jueves y el viernes

El jueves 10 a las 20:00 horas llega al Peirao de Trasatlánticos el gran punto de encuentro universitario del ciclo de eventos Son&Mar. El Campus es mucho más que un festival. Se trata de un gran concierto que conecta todos los campus gallegos en un mismo espacio con música, energía y el mejor ambiente juvenil. La manera ideal de empezar un nuevo año universitario. Estas son las actuaciones:

9:00 a 20:00 horas - Gabri Crezz

20:00 a 21:00 horas - Carlos Barral

21:00 a 22:00 horas - Sote

22:00 a 23:00 horas - LG1DO

23:00 a 00:00 horas - Borja Solla

00:00 a 01:00 horas - Dumore

01:00 - Cierre - Pájaro

El viernes 11 será el turno de Lingua Urbana con HardGZ, el único evento de pago del ciclo y uno de los que más expectación ha despertado. La venta anticipada ya ha batido récords, una muestra del tirón de un artista que se ha convertido en uno de los grandes referentes de la música urbana en Galicia y también en el panorama nacional. Estas son las actuaciones:

20:30 a 21:15 horas - Alddara

21:30 a 22:00 horas - Reality

22:15 a 23:30 horas - Hard GZ

La Movida Viguesa y el homenaje a Golpes Bajos

El sábado 12 llegará uno de los platos fuertes del programa: A Movida Viguesa y la Homenaxe a Golpes Bajos. La cita supondrá el regreso a los escenarios de algunos de los artistas que mejor representan la historia musical de Vigo y de Galicia.

Bandas y músicos que nacieron en la ciudad y que desde aquí dieron el salto al resto de España e incluso al panorama internacional compartirán escenario en una jornada que va mucho más allá de un concierto. Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas de Siniestro Total, Killer Barbies y Stoned at Pompei se reunirán para rendir homenaje a una generación irrepetible y a una ciudad que marcó una época en la música española.

El ciclo se despedirá el domingo 13 de septiembre con Orballo Cultural, la gran apuesta de Son y Mar por la música gallega contemporánea y de raíz. El evento reunirá a algunos de los artistas más destacados y representativos de Galicia, músicos que han llevado la cultura gallega por todo el mundo sin renunciar a su identidad

La cita será a las 20:00 horas en el Peirao de Trasatlánticos y contará con el gran gaiteiro Budiño, quien estará acompañado por el sonido de ritmos gallegos, latinoamericanos y magrebíes de De Ninghures. La parte más urbana y verbenera vendrá de la mano de Ortiga. Por último, el encargado de cerrar esta fiesta gallega será la formación de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre.