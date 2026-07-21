Así será Bulla!, el gran 'after party' de Costa Feira: música, gastronomía y fiestas en Sanxenxo (Pontevedra)

Del 24 de julio al 22 de agosto, la localidad pontevedresa de Sanxenxo se llena de música, gastronomía y mucho ambiente festivo con la celebración de una nueva edición del festival Costa Feira, que traerá a reconocidos artistas del panorama nacional e internacional como Nicky Jam, Loquillo y Taburete.

Pero, más allá de la programación de conciertos, uno de los principales atractivos de esta edición es el espacio Bulla!, un referente de música y ocio del verano en las Rías Baixas, con sus famosos after party, después de cada concierto. Un ambiente seguro, con autobuses durante toda la noche y parking, que hará que solo te centres en disfrutar de las noches Bulla.

"Bulla nace para revitalizar el ocio nocturno en Sanxenxo. Surge ante la degradación de la oferta nocturna local, con la meta de recuperar la calidad y el atractivo de hace unos años", explica el director del espacio, Jose Castellano. De esta forma, Bulla! se diferencia del resto de ocio nocturno de la zona por su espacio abierto, la combinación de ocio nocturno y oferta gastronómica y una escenografía superior. "También destacamos por la calidad y nivel de los artistas", apostilla Castellano.

El espacio busca ofrecer una experiencia de alta calidad, segura y diversa, combinando música, gastronomía y un ambiente festivo en un espacio al aire libre. Su programación combina música comercial y en directo con días temáticos: viernes de electrónica, martes con residencia "Electrolatino by Juan Magán", y jueves y sábados con propuestas más comerciales y generalistas.

"Los jueves se recreará una 'fiesta de pueblo', donde habrá música, atracciones y muchos estímulos", adelanta el director del espacio.

Se trata de una programación de ocio que, según defiende su director, va dirigida a un "público muy blanco", no conflictivo, que prioriza música, ambiente y experiencia relajada. "Se ha trabajado intensamente la seguridad, logrando el reconocimiento de los padres como un lugar seguro para sus hijos, libre de peleas y conflictos. El objetivo es construir una comunidad donde todos se sientan seguros y a gusto", asegura Castellano.

La programación del espacio Bulla! arranca el 24 de julio con la fiesta Wake Up! de inauguración, y le sigue una intensa programación festiva durante los meses de julio y agosto.

Martes de Electrolatino by Juan Magán

Los martes contarán con la sesión "Electrolatino by Juan Magán", que reunirá a artistas como Henry Méndez, Danny Romero, Jose de Rico, Anthony & Yeigo, Jay Santos, Marc Magán y Mar Lucas, entre otros.

La propuesta se celebrará durante cuatro martes consecutivos: 28 de julio, 4 de agosto, 11 de agosto y 18 de agosto.

Con esta incorporación, Costa Feira reivindica el poder de esos himnos electrolatinos que siguen conectando con públicos de distintas edades y que hoy regresan al directo con una lectura renovada: la de una generación que vuelve a encontrarse con la música que acompañó sus primeras fiestas, sus viajes de verano y muchas de sus noches más recordadas.

La programación y las entradas para disfrutar del evento pueden consultarse en la página web del Costa Feira.

Costa Feira 2026

El Bulla! se integra dentro del festival Costa Feira, que se celebrará del 24 de julio al 22 de agosto en la localidad pontevedresa de Sanxenxo.

Tras reunir a 60.000 asistentes en su tercera edición, Costa Feira vuelve este verano con una propuesta que mantiene su esencia diferencial: un formato que va más allá del concierto y que combina música en directo, gastronomía, ocio, marcas, activaciones y experiencias al aire libre en un entorno único.

La edición 2026 de Costa Feira se articula como un ciclo continuo de conciertos que recorrerá distintos géneros y generaciones. Entre los primeros artistas confirmados destacan Nicky Jam, Loquillo, Taburete, Delaossa, Rusowsky y Xavibo, junto a la jornada especial POP A FEIRA, que reunirá a Inazio, Íñigo Quintero, Malmö 040 y Pavlenha en una apuesta clara por el nuevo pop nacional.

La programación arrancará el 30 de julio con Xavibo y continuará con nombres destacados como Nicky Jam, Delaossa y Loquillo, que llegará el 10 de agosto con su gira “Corazones Legendarios”. Entre los grandes hitos de esta edición destaca Pop a Feira, una jornada dedicada al nuevo pop nacional que refuerza la apuesta del festival por el talento emergente.

La programación continuará el 15 de agosto con Rusowsky, una de las voces más influyentes del panorama alternativo actual, y el 20 de agosto con Taburete, que regresará a Galicia con su nueva gira. El calendario se completará el 22 de agosto con "Molan los 2000", además de otras propuestas que reforzarán la diversidad musical y experiencial de esta edición.

Programación de conciertos