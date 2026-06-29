Las canteras de O Porriño (Pontevedra) enamoran a los grandes referentes de la música española

O Porriño (Pontevedra) dio la bienvenida al verano de la mejor manera posible, con un "hito cultural sin precedentes" con la celebración del Festival Petra Rosa. El evento se desarrolló entre el jueves 25 y el domingo 28 de junio, cuatro días de música, patrimonio industrial y gastronomía.

El evento, impulsado por el Concello do Porriño y la promotora Emotional Events, trató de unir el arte sonoro con la magia del paisaje industrial de las icónicas canteras de granito rosa, que se transformaron en un gran auditorio al aire libre durante esta jornada.

Los propios artistas se sorprendieron con este icónico lugar. "Un privilegio", afirmó Pablo López desde el escenario sobre una sensación que también tuvo Antonio Orozco: "Estamos en el corazón de una montaña", dijo emocionado.

El broche de oro de esta primera edición del festival Petra Rosa lo puso la voz rasgada de Sergio Dalma. El artista catalán puso en pie a todo el auditorio, cerrando la noche al ritmo de 'Galilea'.

"El espacio es único y hace que los artistas se relacionen con el público también de una forma única, más cercana", ha afirmado el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, que ha avanzado que el festival "irá a más y se convertirá en un referente".