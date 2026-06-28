Nigrán celebrará los 20 años de su festival de jazz con una vocalista nominada tres veces a los Grammy

El festival 'Nigranjazz' cumple 20 años. El Concello celebrará el aniversario de una de las citas musicales más relevantes de la localidad con tres días seguidos de conciertos en el estuario de A Foz a partir del 16 de julio, con la presencia de artistas de referencia en el género, con nominaciones a los premios Grammy.

"Despois de 20 anos de jazz de primeiro nivel, o Nigranjazz é xa un referente en toda España", ha señalado el alcalde, Juan González (PSdeG-PSOE), quien ha incidido en que, paralelamente, "Nigrán está a contribuír a que exista esta grandísima canteira de músicos galegos que se inician aquí como público".

El programa lo abrirá la vocalista norteamericana Gretchen Parlato el jueves 16 a las 21:30 horas. "Traer a Gretchen Parlato é un vello soño que se fará realidad nesta edición tan simbólica", ha valorado el director del festival Felipe Villar, impulsor del evento junto a Quin Alborés y el regidor de la localidad.

Parlato es la cantante más destacada de su generación. Nominada a tres premios Grammy en 2015, 2022 y 2024 a mejor vocalista, está presente en 85 álbumes, cuatro de ellos como líder. Nigrán la recibirá en su primera gira por España, tras debutar en el prestigioso Festival de Jazz de Vitoria.

Apuesta por músicos nuevos

Fiel a su filosofía, Nigranjazz seguirá apostando por los músicos nuevos. En esta edición, será el turno de ‘Eclipse’, un proyecto que nace en Ámsterdam y que está formado por estudiantes de jazz de diferentes procedencias, incluido el contrabajista gallego Álvaro Orcajo. Actuarán el viernes 17 de julio.

El cierre del festival correrá el sábado a cargo del pianista gallego por excelencia en formato trío: Abe Rábade. Es uno de los mayores exponentes internacionales del jazz hecho en Galicia. Cabe recordar que al finalizar cada uno de los tres conciertos comenzarán las habituales jam-sessions, conducidas por tres cuartetos salientables y prometedores del género en la comunidad: Rosolino Marinello Quintet, Fooz e The Jazz Avengers.

Como novedad, el festival incluye la proyección de la película Mo'better Blues, de Spike Lee, que tendrá lugar el martes 14 de julio en el Cine Municipal de Ramallosa a las 21:00 horas. Además, habrá una sesión previa de música el miércoles 15 en el Malabar Pénjamo con Toño Otero Quartet. Todas los conciertos y actividades son gratuitos.