Pontevedra ya calienta motores para las fiestas de la Peregrina 2026: tres conciertos confirmados

A falta de poco menos de dos meses para la celebración de las Fiestas de la Peregrina de Pontevedra, ya se empieza a conocer parte de la programación y hay tres conciertos ya confirmados.

Este año, la Semana Grande de la Boa Vila se desarrollará entre el 8 y el 18 de agosto. El domingo 9 a las 12:00 horas será la lectura del pregón en la Casa del Concello, aunque todavía no se ha designado quién será el pregonero de las fiestas de este año.

Lo que sí se conoce son las tres primeras actuaciones musicales, todas gratuitas y que se celebrarán en la Plaza de España. El lunes 10 de agosto actuará el artista urbano valenciano C Marí, que destaca por su versatilidad dentro del género urbano, destacando principalmente en el reguetón romántico, el trap, la bachata y el dancehall.

Dos días después, el miércoles 12 de agosto, será el turno de Sidecars, que llegará a Pontevedra para presentar su último trabajo, Everest. Y el viernes, 14 de agosto, será Miguel Ríos el que actúe en el escenario de Plaza de España dentro de su gira "El último vals".