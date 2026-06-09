Concierto gratuito en Samil: la gran gira musical del verano arranca en Vigo con Andy Morales, Marta Santos y Despistaos

La playa de Samil volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios musicales del verano el próximo miércoles 17 de junio, cuando será la parada inaugural de la Gira de Verano de Cadena Dial, un evento que reunirá a destacados artistas del panorama pop nacional.

El concierto, totalmente gratuito, se celebrará en el aparcamiento 3 de Samil a partir de las 20:00 horas. Tras su paso por Vigo, la gira recorrerá un total de 13 ciudades de nueve comunidades autónomas.

Entre los artistas confirmados para la cita viguesa figuran Andy Morales, miembro del dúo Andy y Lucas; la banda Despistaos; y la cantante Marta Santos. El cartel también incluirá a jóvenes promesas de la música como María Parrado, Ezio Oliva, Grilex, Toledano, Norán, Kallen, Luis Ye y Huecco. Además, participará el artista local Gabriel Fandiño.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, invitó a la ciudadanía a asistir a esta "gran parada musical" con la que Vigo dará el pistoletazo de salida a una de las giras estivales más destacadas del panorama musical español.