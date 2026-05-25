Galicia Fest calienta motores con un directo sorpresa de Miriam Rodríguez en Vigo

Cuenta atrás para la segunda edición del Galicia Fest. La organización calienta motores y ha preparado una "gran fiesta de presentación" para este domingo 31 de mayo, que contará con un directo sorpresa de la cantante Miriam Rodríguez.

La presentación tendrá lugar este domingo a las 19:00 horas en el Foodcourt de Vialia Vigo, en la planta alta del centro comercial. Allí, el público podrá vivir un pequeño adelanto de la música que podrán disfrutar los días 26 y 27 de junio en el Muelle de Trasatlánticos.

La cantante Miriam Rodríguez será una de las grandes protagonistas de la jornada con un pequeño show en directo para todas las personas asistentes. Además, también habrá una sesión DJ para animar la velada y se desvelarán los horarios del festival.

La celebración promete música y muchas sorpresas. Durante el evento habrá sorteos de regalos exclusivos como tarjetas regalo, termos, totebags y merchandising del festival, que reunirá los días 26 y 27 de junio a La Reina del Flow, Coti, Maryland, Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit, Sabela, Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers, Taburete, Carla Lourdes, Fredi Leis, Marlena y Vera Fauna.

Con este adelanto, Galicia Fest quiere convertir Vialia en el epicentro del ambiente festivalero y reunir a público de todas las edades en una experiencia única que servirá como "inicio de la cuenta atrás de una edición que promete ser inolvidable".