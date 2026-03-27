Arranca este viernes un nuevo festival en Vigo: Sons de Vigo acercará a 20.000 personas al IFEVI

La música vuelve al Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) este viernes 27 de marzo, en el que arranca el nuevo festival Sons de Vigo. Hasta el 4 de abril, se podrá disfrutar de grandes nombres del panorama musical español y gallego que comparten un denominador común: la música electrónica.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha visitado las instalaciones, donde ya esperaban los jóvenes que esperan desde primera hora a las puertas del Ifevi. Este viernes comenzará el ciclo Lingua Urbana a las 18:30 horas, que contará con nombres de la altura de La Pantera, Metrika, L0rna, Sticky M.A. o C. Marí.

Además, este festival tendrá acento gallego, con la participación de figuras como 9Louro, West SRK, Sote, Telmo Brea e Valensk8. Todos se enmarcan dentro del mal denominado género urbano y propondrán un directo variado y pensado para el público joven.

El siguiente será el 1 y el 2 de abril, con un formato de música electrónica que ya ha triunfado en otras ediciones en Vigo. Wake Up! vuelve a la ciudad con nombres tan reconocidos como Klangkuenstler, Chris Liebing, Marco Carola, Loco Dice, Franky Rizardo, Paco Osuna, Castel & Selles, Milutxo, Isma B, Muiños, Felicie e Luke

Slater.

Un día más tarde, será el turno de Modo Perreo, un gran festival de reguetón antiguo. La Xunta asegura que la primera edición de A Coruña fue un éxito y esta segunda cita promete mantener el nivel. Daosul, Henry Méndez, Kiko Rivera, K-Narias, Planas e Anxo Silva pondrán a bailar al público del Ifevi.

Por último, el 4 de abril llegará una nueva edición de One Dance, un festival que ya estuvo en el Ifevi hace un año y que hace homenaje a las grandes caras de la música electrónica de los años 90. En esta edición estarán Alice DJ, Barthezz, Carolina Márquez, DJ Quicksilver, DJ Sash!, Ian Van Dahl x Astroline, Kate Ryan, Lou Bega, y Whigfield, entre otros.

20.000 entradas vendidas

Ortiz ha recorrido este viernes las instalaciones, donde ha recordado que la Xunta también colabora en otros eventos como el Festival Underfest. Este ciclo forma parte de los Conciertos do Xacobeo organizado por la Xunta de Galicia.

Según ha afirmado la delegada territorial en Vigo, el festival ya ha vendido más de 20.000 entradas, por lo que se espera gran afluencia en las instalaciones del Ifevi esta Semana Santa.