Sinsal llevará la música en Vigo fuera de los espacios tradicionales: El Marco y la Fundación Sales

Luis Campos, promotor del Festival Sinsal, anunció este miércoles, de la mano del regidor olívico, Abel Caballero, la celebración de dos conciertos en Vigo en el marco de dicho evento. Se trata de The Water Damage, que estará en el Marco el próximo 1 de abril, a las 20:30 horas. El 3 de mayo, en la Fundación Sales -13:00 horas- será el turno de Ólof Arnalds.

El Festival Sinsal cumple 23 años desde su primera edición, tal y como recordó Campos, quien anunció, por primera vez, una sesión vermú en la Fundación Sales. "Nos parecía un espacio idóneo para la propuesta que vamos a traer y que ya estuvo con nosotros en el 2004", rememoró. "Intentamos siempre desvincular la música de sus espacios tradicionales. Es una manera de que la gente la descubra de una manera diferente", añadió.

Sobre The Water Damage, Campos precisó que será la primera vez que estén en la ciudad. Se trata de una decena de músicos de la escena americana. "Más que canciones, son sonidos que se van incorporando hacia una sucesión de capas. Buscarán en el público una sensación de relajación", remarcó Campos.