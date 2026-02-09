El Galicia Fest 2026 confirma a su primer gran artista: la Reina del Flow actuará en Vigo este verano Xunta de Galicia

La segunda edición del Galicia Fest, que se celebrará los días 26 y 27 de junio ya cuenta con cabeza de cartel. Se trata de La Reina del Flow, el fenómeno musical y televisivo latinoamericano que arrasa en Netflix y que el año pasado llenó el Movistar Arena de Madrid.

Así lo ha anunciado esta semana la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, junto con la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y del director del festival, Antonio Casal. Luisa Sánchez avanzó que la actuación en el puerto de Vigo tendrá lugar el viernes 26 de junio y contará con un elenco encabezado por Carlos Torres, Jay Torres, María José Vargas, Charly Flow, Juan Palau y Cris Vega. Juntos interpretarán en directo temas que se han convertido en auténticos himnos para sus fans, como "Amor Imposible", "Reflejo" o "Perdóname".

El concierto de Vigo forma parte de la gira internacional de La Reina del Flow, que visitará 16 países. El anuncio coincide con el estreno de 20 nuevos episodios de la tercera temporada de la serie, ganadora de un premio Emmy. "Vamos a disfrutar de un espectáculo que, sin duda, va a entusiasmar al público de nuestra ciudad. Una actuación pensada para jóvenes y no tan jóvenes de Vigo", señaló Luisa Sánchez.

La vicepresidenta provincial adelantó también que el resto del cartel del Galicia Fest 2026 se desvelará en fechas próximas y contará con grupos y artistas "para todos los gustos".

Tanto las entradas para el viernes 26 como los abonos para asistir a todo el festival saldrán a la venta a las 12:00 horas de este martes, 10 de febrero, con precios iniciales de 25 y 40 euros, respectivamente. El aforo del recinto ronda las 6.500 personas.

"Para la Diputación de Pontevedra es un placer volver a impulsar la conexión entre el puerto y la ciudad con una oferta musical y de ocio dinámica. Estoy convencida de que serán dos días de celebración que, como el año pasado, llenarán el Muelle de Transatlánticos de música y buen ambiente", afirmó.

Luisa Sánchez destacó que el Galicia Fest se verá complementado este año con un doble concierto de Leiva en el puerto de Vigo. El músico madrileño ofrecerá dos actuaciones adicionales al festival la semana siguiente, los días 3 y 4 de julio.