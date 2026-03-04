Carlos Álvarez: "Los vigueses somos elegantes, tenemos un icono mundial que es Alexandra Pereira"

Carlos Álvarez (Vigo, 1986) es profesor de Educación Física en ESO y Bachillerato y atesora diez medallas nacionales como judoka. Su faceta deportiva la combina actualmente con su perfil de Instagram sobre moda y tendencias en un marco incomparable como es Vigo y su entorno.

Para este vigués, la moda es algo que le "fascina y encanta" desde la adolescencia, pero no ha sido hasta hace cuatro años que decidió enfocar sus redes sociales al arte de la vestimenta: "Decidí formarme para tener más conocimiento sobre ello, pero ya desde bien jovencito me gustaba pensar en cómo combinar la ropa y los tonos para salir el fin de semana. Le cogía el espejo a mi hermana y me probaba la ropa con antelación", explica. "Mi abuelo era muy presumido, siempre le gustaba ir acorde al evento que se terciara. Creo que me viene de ahí", añade.

A pesar de que las cuentas de Instagram han evolucionado hacia el lifestyle, lo cierto es que las que se mantienen en la esencia más pura de la moda, la que tiene que ver con el asesoramiento de imagen o de estilo, no tienen una nutrida representación masculina. Se trata de una parcela que sí ha interesado al vigués: "Creo que la cuenta creció considerablemente porque llamó la atención. Yo no sigo a ningún perfil como el mío. Sí que hay chicos que se dedican al shooting o al modelaje, pero son otros perfiles", explica Álvarez. "Yo respondo a la gente que me escribe sobre moda, tendencias, cortes... También se han interesado marcas tanto gallegas como del resto de España por mi trabajo: Hablo de Medusa Bay, El Potro, UAABI, Polar Jeans o Ted Walter", añade.

Versatilidad en cuanto a estilo, en Vigo

Siendo Vigo una ciudad industrial y trabajadora y lejos de ser esto una contraposición a la moda, el instagramer lo considera una gran oportunidad: "Vigo tiene una parte marinera y otra de montaña. El abanico de posibilidades y de estilismos que se ven en la ciudad es muy amplio. Desde outfits más rústicos, pasando por looks navy o marineros hasta otros más casual, en el centro de Vigo", remarca. "El estilo de los vigueses es cómodo, elegante e informal", añade.

Otro de los puntos fuertes o casuísticas que juegan a favor de la moda en Vigo, según el asesor de imagen, es la existencia de cuatro estaciones diferenciadas: Primavera, verano, otoño e invierno. "Esto es algo que, aunque parezca que sí, muy pocas localidades españolas tienen. Permite combinar un cuello cisne en invierno con un abrigo, mientras que en otoño, un trench con jersey de punto. En primavera puedes optar por sobrecamisas y, en verano, una prenda de lino", explica Carlos. "Esto hace que la moda se desarrolle más y hace que tengamos más opciones. A veces se dice que se viste mejor en otras partes, pero porque no valoramos lo nuestro", añade. Lo anterior, sumado a la diversidad en cuanto a barrios y profesiones de una ciudad obrera, genera una moda enriquecida.

Evolución "positiva" de la moda de los hombres

El asesor de imagen opina que los hombres han ganado autonomía a la hora de elegir sus looks: "El hombre cada vez es más presumido y se interesa más por la imagen. Yo noto que cada vez son más los hombres que me preguntan sobre qué ponerse para ir adecuados a un evento o a otro", cuenta el instagrammer. "Aquí en Vigo la moda femenina se desarrolló muchísimo. Tenemos un icono mundial que es Alexandra Pereira. Sus estilismos llamaron la atención y llegaron a todo el mundo. También es un ejemplo para los hombres", añade.

Otro de los puntos que ha evolucionado a una mayor versatilidad es la indumentaria del género masculino a la hora de acudir a eventos circunscritos a un tipo de estilo. Y es que, antiguamente, no había mucho más que un traje básico con zapatos para acudir a una boda, pero esto ha cambiado.

Con todo, y según afirma el estilista, es necesario conocer cuestiones como el horario o si hay código de vestimenta para ir adecuado. "Pese a esto, los hombres se van cada vez más a cortes inusuales y diferentes. Pasa lo mismo en colores", remarca Carlos.

¿Qué se va a llevar este verano?

Como todos los años, cuenta Carlos, volverán los colores más llamativos, idóneos para esta época del año. También clásicos como el lino o el calzado de tela. "Las sobrecamisas y la ropa casual tampoco faltarán", remarca. "En cuanto a colores, el color blanco hueso está en tendencia", añade.

Carlos es consciente de que vivir de la moda en redes "es difícil", pero tampoco se pone techo: "A mí me gusta. Hoy por hoy es un hobbie, pero ya me están contactando marcas importantes para proponerme cosas muy interesantes", concluye. "Hay pocos hombres que hablen de moda realmente a día de hoy, y en Vigo creo que soy el único".