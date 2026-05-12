Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal te obliga a contratar un seguro para tu perro

Las mascotas son una gran compañía en muchos hogares. Los perros y los gatos son los animales que más suelen convivir con las familias, tanto en Galicia como en el resto de España, convirtiéndose en un miembro más del hogar.

Según REGIAC (Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía), a mediados de 2025 había registrados 812.214 animales de compañía en Galicia. La mayoría son perros, con un total de 735.321, seguidos de 72.459 gatos, 635 hurones, 1.748 aves de rapiña y 2.051.

Obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil

Las mascotas forman parte de la familia y, por ello, la Ley de Bienestar Animal establece normas y obligaciones para garantizar su protección, cuidado y bienestar. Cada vez es más habitual que los perros y gatos sean considerados un miembro más del hogar, lo que implica una mayor responsabilidad por parte de sus dueños.

Además del curso obligatorio para tener un perro, que será gratuito y cuyo contenido se determinará reglamentariamente, toda persona que sea titular de un perro deberá cumplir con más obligaciones legales. Estas medidas buscan tener mayor responsabilidad y mejorar la convivencia entre animales y personas.

"En el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente", tal y como se especifica en el artículo 30 de la Ley de Bienestar Animal.

Esta obligación se aplica a todos los propietarios de perros, sin importar su raza o tamaño. El objetivo del seguro es garantizar la protección del entorno y cubrir posibles daños que el animal pueda causar.

El incumplimiento de esta norma puede conllevar sanciones económicas. El artículo 73 recoge que "se considera infracción leve toda conducta que, por acción u omisión y sin provocar daños físicos ni alteraciones de su comportamiento al animal, conlleve la inobservancia de prohibiciones, cuidados u obligaciones establecidas legalmente o las derivadas del incumplimiento de responsabilidades administrativas por parte de los titulares o responsables del animal".

De esta forma, si tienes un perro y este no dispone de un seguro de responsabilidad civil, se considera una sanción leve, por lo que se te sancionará con apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros.

Tanto el curso como el seguro de responsabilidad civil deben quedar registrados en el Registro de Animales de Compañía, lo que permite un mayor control, protección y bienestar de los animales.