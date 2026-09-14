Un restaurante de Vigo se despide de la ciudad con una "última fiesta" con música en directo

Tras más de una década conquistando el paladar de vigueses y viguesas en el centro de Vigo, Mijo Minibar se despide de la ciudad. Así lo ha anunciado su dueño, Jonathan Mota, que ha organizado un evento especial para celebrar con sus clientes "haber formado parte de este camino".

"Después de 10 años ha llegado el momento de decir que nos vamos", ha afirmado el hostelero en un vídeo publicado en redes sociales. Mota asegura que no cierra porque "falten ganas" o trabajo: "Crecer también significa parar".

El cocinero ha agradecido a sus clientes haberles acompañado durante la última década, en los que muchos encontraron en Mijo Minibar un hogar. "Diez años dan para mucho. Para hacer amigos. Para ganar clientes. Para perderlos también. Para recuperarlos", comenta en dicho vídeo.

Por eso, no quiere despedir Mijo sin dar la oportunidad a sus clientes de volver por última vez al restaurante. Así, ha organizado un evento especial para este lunes 14 de septiembre, a partir de las 19:00 horas.

Una "última fiesta" que ya cuelga el cartel de "sold out". La entrada del evento de cierre cuesta 25 euros y contará con nueve pases de música en directo para despedir y celebrar una década entre los fogones del número 18 de la calle Luis Taboada.