La taquería de Vigo con la que viajar a México a bocados: "Lo clave del taco es la tortilla y la salsa"

Guste o no el picante, la comida mexicana siempre está entre las gastronomías favoritas de cualquier persona. Vigo no se iba a quedar atrás y cuenta con una amplia oferta, entre las que destaca una taquería que te transporta a bocados a Monterrey, norte de México.

Se trata de Sierra Madre Taquería Mexicana, ubicada en el número 12 de la calle Alfonso XIII. Abierto en 2018, está regentado por Claudia Cristina Borrego: "Yo soy de México y me vine acá por mi marido es de aquí, de Galicia".

En su Monterrey natal, Claudia conoció a su marido, que es gallego y estaba realizando su intercambio internacional en el país americano. "Entonces, yo me vine para acá", afirma a Treintayseis la hostelera.

Su primera parada fue Barcelona, donde la actual dueña de Sierra Madre comenzó a trabajar como arquitecta. En la ciudad condal surgió esa "inquietud de poner un restaurante": "Ahí empezó el amor a la hostelería".

Claudia empezó preparando tortillas de harina con la receta de su "abuelita" y preparaba la barbacoa y las salsas como la hacía su "papá". "Hacía de comer en mi casa e invitaba a mis amigos, que me empezaban a decir: '¿Por qué no pones un restaurante?' Y de ahí salió la idea", recuerda.

Sierra Madre Taquería, en Vigo S.P.

Así, tras estudiar algo de administración de restauración y "algo de cocina", emprendió su primera aventura en el sector de la hostelería, con la apertura de Taquerías Tamarindo en 2014. "Yo veía que los restaurantes mexicanos se enfocaban más en la comida del centro-sur, más tortillas de maíz y taquitos. Y yo soy del norte", explica.

El buen rendimiento de este restaurante les empujó a abrir un segundo local en la Galicia natal del marido de Claudia. En abril de 2018 abrieron Sierra Madre Taquería en Vigo, comprando desde el primer momento que a los gallegos y gallegos "les gusta mucho" la comida mexicana.

El sabor de Monterrey en Vigo

En 2018 no había muchos restaurantes mexicanos en la ciudad olívica y Sierra Madre aterrizaba con un objetivo: expandir la oferta y ofrecer los tacos más emblemáticos del norte de México. De hecho, el nombre del local proviene de un sistema montañoso que cruza por Monterrey.

Las tortitas de harina y los tacos de carne asada diferencian la oferta gastronómica de Claudia de otros restaurantes de la ciudad. "Pero ha ido evolucionando y le hemos agregado cosas para que se pueda vivir mejor", explica la hostelera, ya que su carta también incluye quesadillas o tacos del centro y de la costa del país.

Tacos de pescado de Sierra Madre S.P.

El favorito de los clientes de Sierra Madre es el taco gringa, que incluye "una mezcla de sabores que a la gente le encanta" gracias al chutney de mango con la carne al pastor, la tortilla de harina y el queso. Ahora bien, Claudia admite que los que más le gustan a ella siguen siendo los "más básicos": el pirata, la campechana o la carne asada.

"Para mí, la clave son la tortilla y la salsa. Obviamente todo tiene que estar bueno, pero si una salsa no es casera ni tiene sabor rico... Y la tortilla igual", afirma, Claudia, que también ofrece menús del día entre semana, que incluye un entrante, tacos y "uno especial que es más platillo".

Pozole y enchiladas, así como bebida y postres caseros son otros de los buques insignia de Sierra Madre Taquería, que este año ha sido galardonado con el Sello Copil. Se trata de una distinción de la Fundación Casa de México en España que reconoce aquellos restaurantes con las recetas más auténticas del país latinoamericano.