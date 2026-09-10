La taberna de Vigo en la que sentirse como en casa con la mejor calidad-precio: "Es como venir a tu casa"

Entre restaurantes de siempre, algún Estrella Michelín y otros locales recomendados por diferentes guías, se esconde una de las mejores opciones "calidad-precio" del centro de Vigo: una taberna clásica que destaca por su apuesta por la comida casera y hacer sentir al cliente como en casa.

Se trata de la Taberna Maritrini, ubicada en el número 28 de la calle Luis Taboada. Abierta hace tres años, ya se ha convertido en uno de los locales de referencia de los vecinos del centro de Vigo gracias al trabajo de su dueño, Daniel Rosendo.

"Yo me dedico a otros sectores, he tenido diferentes tipos de negocios y, bueno, la hostelería siempre me gustó. Me gusta cocinar y siempre fue una de mis espinas clavadas", recuerda el hostelero, que asegura a Treintayseis que "este local fue casi fruto de la casualidad".

El establecimiento tiene una conexión especial con Daniel. "Venía de pequeño mucho, entonces el restaurante se llamaba Esperanza. Era un restaurante de pescado donde muchas empresas venían a comer y a hacer reuniones de trabajo", explica.

Daniel, de la Taberna Maritrini Treintayseis

Esperanza estuvo abierto durante muchos años, por lo que Daniel tenía la seguridad de ubicar su taberna donde "hay población". Además, llegaba con la idea de traer "algo nuevo" a Vigo: "Una taberna que no había en la ciudad, que sí podías ver en Madrid y Barcelona".

Comida casera a buen precio

Según admite el propietario, Taberna Maritrini se ha adaptado a lo que el mercado le ha pedido, a las necesidades del negocio y a la situación económica actual. "A día de hoy, primamos producto casero, sin ningún tipo de pretensiones", asegura.

Aunque los platos que preparan los cocineros de Maritrini puedan parecer "bastante sencillos", Daniel recalca que es "comida casera, pura y dura, como si comieras en casa de tus padres o de tu misma abuela". El objetivo es que los clientes se sientan como en su hogar.

La carta de la taberna ha dado "un giro gordo" hace tres meses, en el que reina el producto fresco. El raxo y, sobre todo, el entrecot son los platos preferidos de sus clientes: "Aproximadamente 300 gramos a un precio muy competitivo", describe Daniel.

El hostelero también destaca su ensaladilla, que es "diferente al resto", así como las gambas al ajillo, las empanadas que cocinan de jueves a sábado y el pollo con piña elaborado entre semana. Las carrilleras son otro de los emblemas de Maritrini, que abre todos los días a partir de las 19:00 horas, con la excepción del domingo.

"No es un restaurante, es una taberna"

Daniel hace hincapié en que Maritrini "es una taberna, no un restaurante". Por ello, el ambiente es más informal y el objetivo es que los clientes se reúnen alrededor de una mesa para picar platos a compartir.

"Aquí tenemos ruido, música, botellas de vino y gente divirtiéndose. Al final es lo que le gusta a la gente, que pueda venir a comer tres o cuatro veces a la semana. Esto es como venir a tu casa", incide Daniel, sentado bajo el letrero de la Taberna Maritrini con una copa de vino blanco.