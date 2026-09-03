La vinoteca 'underground' de Vigo: referencias de pequeños bodegueros y un sótano "reciclado" para eventos culturales

La Revoltosa abrió sus puertas, hace tres años, en la zona de O Calvario. De la mano de José Argibay, un hostelero ligado a más de una docena de proyectos de restauración y del ocio nocturno vigués, esta vinoteca ofrece más de 300 variedades de vino y una carta con platos afines a cualquier paladar.

Argibay ideó, hace 27 años, La Casa de Arriba y, tras este local, llegó una sucesión de experiencias que desembocaron en la más personal: "Como soy de O Calvario me hacía ilusión tener algo aquí", explica. "Me saqué el Máster de Sumiller porque tenía un socio, en El Sinatra, que me fue introduciendo poco a poco en el mundillo del vino. Luego pensé en montar una vinoteca", añade.

Debido a que el hostelero estudió Geografía e Historia y Arte Gallego se sintió bastante tentado a sumergirse en la historia del vino en Galicia. "La Revoltosa fue una vuelta al inicio, porque siempre quise un bar en mi barrio, y también poder contar con más tiempo libre. Todos estos proyectos que te comento fueron cambiando de gerencia y bueno, yo me centré en este", relata Argibay.

La Revoltosa, en Vigo. P.P.F.

Una vinoteca underground

La Revoltosa se concibió como una vinoteca underground. Además, conserva un poco de la esencia de cada uno de los locales que conforman la trayectoria hostelera de este vigués. "Me gusta mucho la música, tengo una colección o, como digo yo, acumulación, de vinilos y, debido a que me gusta ponerle eslóganes a los bares, este lo bauticé como 'La Revoltosa, vinos y vinilos'", remarca José.

El local de O Calvario cuenta con terraza, una primera planta con barriles pintados por artistas de la ciudad y un sótano que cuenta con la característica de estar amueblado con elementos reciclados: Sillas y mesas de otros locales, también rescatadas de la basura -como algunas puertas que ahora lucen a modo decorativo- o enseres traídos de viajes. Tiene la particularidad de que la idea decorativa en este espacio más subterráneo nunca se detiene y siempre se están introduciendo en él nuevos elementos. "Aquí hago catas, eventos culturales, talleres de literatura, presentaciones de libros -de la mano de Vigo de Papel-", señala el hostelero. "También conciertos y monólogos. Siempre me gustó organizar, paralelamente a mis proyectos hosteleros, eventos culturales. Llevo unos cuantos a mis espaldas", añade.

La Revoltosa, en Vigo. P.P.F.

120 referencias de vino

En "La Revoltosa, vinos y vinilos" siempre suena música desde este dispositivo de almacenaje de sonidos y, en cuanto a los vinos, se eligen siempre los más singulares de Galicia: "No son de las grandes bodegas, si no que buscamos más al pequeño autor tanto gallego como de fuera, del resto de España o de Portugal", explica José. "Tenemos vinos de gente que igual produce solo 300 o 600 botellas. Son los que consideramos interesantes para el tipo de bar que tenemos, pero eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores que otros", añade.

Hoy por hoy, con todo, los más aclamados se mueven entre el Godello y el Ribeiro. La Revoltosa tiene actualmente unas 120 referencias.

En cuanto a la carta de menú, el hostelero destaca una tortilla "con bastante buena fama" y algunos productos naturales de temporada como pimientos -algunos de ellos, ecológicos-. La completan calamares, quesos, croquetas, conservas o mejillones, entre otros.

La Revoltosa, en Vigo. P.P.F.

"Lo que te hace infeliz es un trabajo que no te gusta, y a mí la hostelería me encanta"

"Hay gente que dice mucho eso de que 'la hostelería es muy esclava'. Yo creo que esclavo es cualquier trabajo que no te guste, y a mí la hostelería me encanta. Llevo 27 años dedicándome a ella y formándome más en esto", responde José cuando se le pregunta si el suyo es demasiado sacrificado o cansado. "A mí la hostelería me encanta y eso que yo nunca pensé que acabaría trabajando de esto. Pero todo es un segundo de la vida", remarca.

La Revoltosa, en Vigo. P.P.F.

Este hostelero vigués se siente más que satisfecho con la acogida de su local, frecuentado, especialmente, por gente de la zona, aunque también por un perfil de cliente asiduo a las vinotecas. Espera que abran otras nuevas vinotecas: "Cuantas más, mejor. Es bueno estar en un sitio en el que haya hostelería, porque eso significa que hay gente", concluye.