The Champions Burguer ya tiene ganador en Vigo: así es la hamburguesa que arrasa en la ciudad

The Champions Burger, el concurso que busca coronar la “Mejor smash burger de España”, se despidió de Vigo el pasado 16 de agosto tras varias semanas de gran afluencia, dejando tras de sí las propuestas favoritas de los vigueses.

A la hora de votar, los vigueses lo tuvieron claro: la hamburguesa del restaurante Madison ha sido la más votada de las 17 propuestas gourmet que competían, acumulando siete victorias y liderando la ruta. Una receta que ha convencido a los visitantes que han acudido al festival gracias a una carne prémium fat smash de chuletón como base, acompañada de una carrillada ibérica cocinada a baja temperatura, guanciale italiano caramelizado y queso cheddar madurado fundido sobre la carne. A la combinación se suman los beiconcitos, la crema agria y la salsa Malibú, que aporta el toque final.

El segundo premio y también el reconocimiento de "Favorito local" ganándose el voto de la casa ha sido para Carnivale, con "La Heredera". Una receta que comienza con un pan brioche gratinado con mozzarella di bufala. En su interior, una generosa pieza de chuletón madurado acompañada por queso Monterey Jack. Continúa con la panceta ibérica curada durante 48 horas, el beicon dulce y la cebolla crujiente. Y se remata con una mayonesa de beicon ahumada y la salsa Big Royal, encargadas de aportar intensidad a la propuesta.

La tercera posición es para el establecimiento almeriense Rico con "La Ganadora". Gustó mucho entre los seguidores de Vigo por su receta de pan brioche artesanal y su jugosa carne fat smash de wagyu selección gourmet, elaborada con beicon caramelizado, lluvia de queso parmesano, cebolla crujiente y cheddar fundido. Se completa con su inconfundible salsa Rico, que redondea una hamburguesa que se mantiene entre las favoritas de la ruta.

Tras su paso por la ciudad, The Champions Burger llevará ahora la competición de California Dreaming a Huelva, del 20 al 30 de agosto.