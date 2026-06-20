El chiringuito que combina producto local, música en directo y uno de los mejores atardeceres de Galicia

El día de San Juan, el próximo 23 de junio, reabre uno de los chiringuitos más emblemáticos del área de Vigo con una gran fiesta a pie de playa amenizada por DJs. Situado en uno de los rincones más espectaculares de la ría de Pontevedra, sus impresionantes vistas, su ambiente relajado y su propuesta gastronómica lo convierten en una parada imprescindible del verano gallego.

Se trata de Galifornia Beach Club, un chiringuito de temporada que solo abre durante los meses estivales. Detrás de este singular proyecto están Miriam y David, un matrimonio que cada año construye la estructura al inicio del verano y la desmonta al finalizar agosto para garantizar la conservación del entorno natural en el que se ubica, junto a la playa de Tuia, en Beluso. "Desde abril, David monta toda la estructura él solo, palito a palito, y después la desmonta cuando termina la temporada. Luego yo me encargo de pintarla y decorarla. Es todo muy artesanal", explica Miriam.

Miriam y David son artistas y dirigen Alquimia, una de las academias de arte más conocidas de Pontevedra; por lo que compaginan la gestión del chiringuito con la dirección de la academia. "Llevamos 15 años con la academia y 11 con el chiringuito. Somos artistas; artistas del arte y artistas del mojito", bromea Miriam.

La propietaria reconoce que ambos proyectos les mantienen ocupados durante todo el año, pero asegura que los afrontan con la misma ilusión desde el primer día. "La playa de Tuia es un lugar muy especial para nosotros. Antes de tener el chiringuito ya veníamos aquí a pasar los veranos con nuestra furgoneta. Es como nuestra segunda casa, así que trabajar aquí es hacerlo en el mejor sitio posible".

La historia de Galifornia Beach Club comenzó casi por casualidad. Mientras veraneaban en la playa, Miriam y David entablaron amistad con los anteriores propietarios del chiringuito. Con frecuencia les ayudaban en momentos de mucho trabajo y colaboraban en la organización de las fiestas que se celebraban en el local. Por ese motivo, cuando decidieron dejar el negocio, pensaron en ellos para tomar el relevo.

Parrilla, música y mojitos

La apuesta gastronómica del establecimiento se basa en el producto de proximidad. "Compramos todo en el pueblo: la carne en la carnicería de Antonio, la fruta en la frutería de Ramona y el pescado en la pescadería de Maika. Trabajamos con producto local y de calidad", explica Miriam.

La carta gira principalmente en torno a la parrilla, con carnes y pescados a la brasa como protagonistas. También ofrece opciones más ligeras, como ensaladas y bowls. "En Galicia tenemos una materia prima extraordinaria, y eso garantiza el éxito de cualquier plato", asegura.

En el apartado de coctelería tampoco buscan complicarse. Su especialidad son los mojitos. "No tenemos una carta muy extensa. Nos centramos en hacer mojitos muy ricos, preparados con fruta fresca de la frutería local y mucho cariño", comenta entre risas.

Pero, sin duda, el pilar más importante que da identidad al chiringuito es la música. Galifornia Beach Club organiza sesiones con DJs en directo que ponen banda sonora a las tardes que se prolongan hasta bien entrada la noche.

"Ojalá tengamos muchas noches tropicales para disfrutar de la música, la playa y el verano", desea Miriam. Todo ello con un escenario privilegiado: las espectaculares vistas sobre la playa de Tuia y unos atardeceres que cada año atraen a cientos de visitantes.