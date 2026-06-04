Vino, cerveza y sabores del mundo convertirán Vigo en el epicentro gastronómico del verano

Las playas, O Marisquiño y los conciertos de Castrelos atraen todas las miradas del verano en Vigo, donde también habrá un hueco para disfrutar de la mejor bebida y comida local y del mundo. Tres ferias gastronómicas convertirán la Explanada del Náutico en el epicentro culinario de la ciudad.

Este jueves, VigoPlan Events ha presentado las tres grandes citas gastronómicas que se celebrarán este año en Vigo: ciudad: la III Fiesta del Vino, la III Fiesta de la Cerveza y la I edición de Sabores del Mundo. El acto ha contado con la presencia del delegado del Estado de Zona Franca, David Regades, y el concelleiro de Parques y Jardines, Comercio y Fiestas Especiales, Ángel Rivas.

La programación arrancará con la Fiesta del Vino, los días 24, 25 y 26 de junio. Se trata de una cita dedicada a las principales denominaciones de origen gallegas, acompañadas de gastronomía y música en directo.

Un mes después, del 31 de julio al 2 de agosto, la Explanada del Náutico acogerá la Fiesta de la Cerveza. Este evento reunirá a cerveceras artesanas e industriales junto a una amplia oferta gastronómica y actuaciones musicales.

Como principal novedad, los días 4, 5 y 6 de septiembre llegará la primera edición de Sabores del Mundo. Reunirá alrededor de 20 puestos gastronómicos de diferentes países, permitiendo a los asistentes descubrir sabores y culturas de distintos rincones del planeta a través de la gastronomía, la música y diversas actividades culturales.