El templo de las fresas ya tiene su hueco en Vigo: Cómo tomar esta fruta con todo tipo de "toppings"

Los amantes de las fresas, sea temporada de ellas, o no, están de enhorabuena: La calle Carral de Vigo cuenta con un nuevo local, La Fresería, para degustar esta fruta con todo tipo de salsas dulces, y toppings.

La Fresería, con más de una treintena de locales repartidos por todo el mundo, ha elegido Vigo para su último desembarco, y este pasado fin de semana fueron muchos los que se animaron a probar este delicioso postre que, además, tiene su parte saludable.

En este establecimiento se puede optar por tres tamaños en lo que tiene que ver con el recipiente de la fruta: pequeño, mediano y grande. También por numerosas opciones en cuanto a salsas -de chocolate o de pistacho- y "toppings" -galleta Oreo, o gominolas, entre muchos otros-.

Los precios parten desde los 4,5 euros dependiendo, precisamente, del tamaño del vaso de fresas y la cantidad de aderezo, que conlleva un coste extra en cada caso y que va desde los 0,50 euros a los 2 euros.