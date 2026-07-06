La terraza con acceso directo a la playa ideal para este verano: mariscos frescos y pescados exquisitos

En los días soleados y calurosos, la playa se convierte en el mejor refugio para darse un buen chapuzón y sobrevivir a las altas temperaturas. Sin embargo, no todo el mundo disfruta comiendo sobre la arena. Para quienes prefieren hacerlo con mayor comodidad, una excelente alternativa son los restaurantes con terrazas situadas literalmente a pie de playa.

Galicia es un auténtico paraíso de playas espectaculares y municipios costeros ideales para unas vacaciones perfectas. A lo largo de su litoral encontrarás terrazas con acceso directo a la playa, donde saborear lo mejor de la gastronomía gallega mientras disfrutas de unas vistas privilegiadas al mar. Y, cuando termines de comer, solo tendrás que dar unos pasos para volver a la playa.

Especializada en mariscos y pescados de proximidad

Si hay una terraza que destaca en Sanxenxo (Pontevedra) por su ubicación y sus vistas al mar, esa es la de El Espigón Sanxenxo. Situado en un enclave privilegiado, este restaurante se asoma a la Praia de Areas, uno de los arenales más bonitos del municipio pontevedrés, siendo el rincón perfecto para una comida entre chapuzón y chapuzón.

Su principal atractivo es, sin duda, la terraza, cubierta por una parra que te protege del sol. Ya sea para disfrutar de un desayuno, un aperitivo, una comida o una cena con la puesta de sol de fondo, este restaurante es ideal y tiene opciones para todos los gustos y paladares.

La propuesta gastronómica de El Espigón Sanxenxo gira en torno al producto de proximidad y a la cocina marinera. Los productos del mar frescos son los grandes protagonistas de una carta que apuesta por la calidad de la materia prima. Ensaladas, mariscos, pescados, carnes... no falta nada.

Su interior tiene una decoración sencilla, dejando el protagonismo a su entorno y a su increíble terraza, desde la que puedes observar una espectacular panorámica sobre el Atlántico. Y, lo mejor de todo, tiene acceso directo a la playa a través de unas escaleras, por lo que puedes pasar de la mesa a la toalla en cuestión de segundos.

El restaurante está abierto todos los días en horario de 09:30 a 17:30 horas y de 20:30 a 00:00 horas.

Las reseñas de sus clientes son el mejor ejemplo para conocer la calidad de su producto y servicio. "La ubicación es fantástica, las raciones excelentes y los camareros muy amables, las croquetas de marisco están especiales, y las almejas increíbles", comentó Alicia Sanz.

Gag Barajas lo recalca y habla del buen precio: "Espectacular, lo recomiendo altamente. La calidad de sus productos, el servicio, las vistas. Precio muy bueno para lo que ofrecen. 5 adultos y 2 niños 260 euros".

Arenal protegido del viento

Praia de Areas, en Sanxenxo Turismo Galicia

La playa de Areas es un arenal concurrido que cuenta con todos los servicios necesarios para que no te falte de nada durante un día de playa. De arena blanca y fina y protegida del viento, esta playa es una de las favoridas de Sanxenxo. Tiene Bandera Azul.

Dispone de un pequeño paseo de madera que recorre parte de la playa, ofreciendo unas vistas espectaculares del paisaje.