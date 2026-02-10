Arranca la temporada de furanchos en Marín (Pontevedra) con la apertura de dos locales

Marín ha dado por iniciada su temporada oficial de furanchos con la apertura de dos de estos establecimientos. Los productores de la localidad darán salida a sus excedentes, productos y bebida de la casa, en "Chámpalle unha gaseosa" y "O de Víctor".

Así lo anunció el concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas. El edil informó, a su vez, de que estos dos locales estarán abiertos durante todo este mes. Además, todo aquel que lo desee podrá abrir su furancho hasta el próximo 30 de junio.

Con todo, Novas precisó que solo hay que tener en cuenta que el máximo tiempo de apertura de este tipo de establecimientos es de tres meses. Eso sí, de tener sus promotores excedentes de vino del pasado año, podrían optar a una prórroga hasta el próximo mes de julio.

La ordenanza municipal permite servir un máximo de cinco tapas eligiendo entre oreja, tortilla, zorza, empanada, callos o costilla. La misma también precisa que, como todos los años, aquellos furanchos que deseen abrir deben solicitar su licencia al Concello, que será la entidad encargada de darle luz verde.