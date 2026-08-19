La tortilla de patatas más grande del mundo se cocina en Galicia: 17.000 huevos, 10 toneladas de patatas y 6 metros

Sanxenxo (Pontevedra) es la nueva ubicación para cocinar la tortilla de patatas más grande del mundo El Huevo de la Abuela

La tortilla de patatas es uno de los grandes manjares de Galicia, aunque también es uno de esos platos que siempre generan debate: ¿Con o sin cebolla? ¿Poco o muy hecha? Ahora, Sanxenxo (Pontevedra) se prepara para afrontar un reto de dimensiones gigantes: cocinar la tortilla más grande del mundo.

El desafío tendrá lugar el próximo 5 de septiembre y, además, contará con un especial carácter solidario. El objetivo es elaborar una tortilla de enormes dimensiones que, una vez finalizada, se repartirá entre aquellos que hayan realizado un donativo.

Así será la tortilla más grande del mundo

El próximo 5 de septiembre tendrá lugar en Sanxenxo (Pontevedra) el III Reto de la Tortilla Gigante, una iniciativa gestionada por la Fundación Donio en colaboración con El Huevo de la Abuela. Este año, el evento cambia de ubicación y se traslada al municipio pontevedrés tras el acuerdo alcanzado entre el Concello de Sanxenxo y El Huevo de la Abuela.

La cita volverá a combinar gastronomía y solidaridad con un reto gastronómico de grandes dimensiones. Preparar una tortilla puede parecer sencillo, pero hacerlo a esta escala es todo un reto. La organización prevé utilizar 17.000 huevos, 10 toneladas de patatas y una sartén de seis metros de diámetro para intentar elaborar una tortilla gigante que posteriormente se repartirá entre los asistentes.

Una vez más, el reto tendrá un importante componente solidario: por 3 euros, los asistentes podrán disfrutar de una ración de tortilla presentando el certificado de donación. Toda la recaudación obtenida se destinará a apoyar comedores sociales, proyectos solidarios y entidades benéficas y locales.

La elaboración de la tortilla comenzará a las 10:30 horas. Puedes adquirir tu ticket a través de este enlace. "No es solo una feria gastronómica. Es un compromiso con nuestra tierra, nuestra gente y con quien más lo necesita.", indican.

Además, cada ticket tendrá una ventaja adicional para quienes quieran continuar con la jornada de ocio en Sanxenxo. Con la compra de cada ración se recibirá un descuento de 2 euros para disfrutar de cualquiera de las actividades de Racing Dakar Sanxenxo y Aventura Dakart Sanxenxo.