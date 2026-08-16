El restaurante donde comer carnes y pescados a reventar: "La comida es excelente y el servicio muy rápido"

La carne y el pescado son dos de los grandes protagonistas de la gastronomía gallega. Mientras algunos se decantan por un buen entrecot de ternera a la brasa, otros prefieren disfrutar de un lomo de bacalao acompañado de salsa de piquillo.

Para degustar estos y otros platos, como el atún a la brasa o las carrilleras ibéricas guisadas al vino tinto, una de las opciones recomendadas es el restaurante La Molinera, incluido entre las recomendaciones de la Guía Repsol.

Platos a partir de 6,90 euros

Situado en la parroquia de San Pedro de la Ramallosa, en Nigrán (Pontevedra), este restaurante cuenta con un Solete Repsol, un reconocimiento que pone en valor su propuesta gastronómica y su filosofía de convertir cada plato en una experiencia única.

Aunque su carta no es especialmente extensa, ofrece una selección suficiente para disfrutar de una completa experiencia gastronómica. Entre sus propuestas se encuentran opciones, como entrecot de black angus a la brasa, brocheta de rape y langostinos, y revuelto de pulpo con grelos.

El precio de los platos se sitúa entre 6,90 y 32,90 euros, aunque quienes prefieran una opción cerrada pueden decantarse por uno de sus menús. Este incluye un entrante, un plato principal, bebida, postre, café y, para poner el broche final, licores.

"Raciones sencillas en un paraje singular"

"En la Ramallosa, esta terraza, sobre el río Miñor, se disfruta más con marea alta. Raciones sencillas en un paraje singular, que alimenta por sí solo". Así describe la Guía Repsol la experiencia en La Molinera, destacando tanto su propuesta gastronómica como su ubicación.

Los clientes, en líneas generales, comparten la misma opinión: "Si buscas un restaurante donde se combine comodidad, buena atención y cocina bien ejecutada, La Molinera es una apuesta segura", afirma Mike.

Otros comensales sostienen: "Local excelente con unas vistas muy bonitas. El servicio es muy rápido y amable, y la comida es excelente"; "fuimos a cenar dos noches y nos encantó tanto la comida como el lugar y el servicio"; "muy buena terraza para comer o cenar".

Así pues, quienes busquen un restaurante para celebrar una ocasión especial, despedir el verano o, simplemente, disfrutar de una buena comida en una terraza, tienen en La Molinera una de las recomendaciones de la Guía Repsol.

El restaurante abre todos los días de la semana, de lunes a domingo, tanto en horario de comidas como de cenas. Su horario es de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas. Se encuentra en el número 24 de la avenida de Portugal.