El pueblo ideal para comer el cabrito y el arroz con pato más exquisitos: alberga un restaurante Michelin

Las escapadas gastronómicas se han consolidado como una nueva forma de hacer turismo. La comida es la motivación central del viaje, y las experiencias combinan visitas a productores y restaurantes destacados.

En este último apartado, tenemos buenas noticias para los turistas que estén de paso por el sur de Galicia, ya que a menos de una hora de la frontera se encuentra un restaurante con doble reconocimiento: la Guía Michelin y la Guía Repsol.

Cocina portuguesa robusta y genuina

Restaurante A Carvalheira A Carvalheira (Web)

El restaurante A Carvalheira es el protagonista de este artículo. Está situado en el municipio de Ponte de Lima, en el norte de Portugal, y lleva más de tres décadas en activo, aunque ha cambiado de ubicación en este tiempo.

A Carvalheira abrió sus puertas en 1995 y, desde entonces, ha construido una reputación única en la gastronomía portuguesa, en particular como representante del Alto Miño. En 2014 comenzó una nueva etapa con el traslado a un nuevo espacio que ofrece más y mejores condiciones.

Dirigido por la chef María Teresa Gomes, el restaurante A Carvalheira defiende una cocina portuguesa robusta y genuina. La propuesta, según la Guía Michelin, "es de sabores francos, elaborados con rigor y respeto por la memoria gastronómica regional".

En este sentido, la carta ofrece una variedad de elaboraciones que van desde el arroz con pato hasta el cabrito, considerado el plato más representativo de la casa, pasando también por otras propuestas destacadas, como el bacalao a la brasa.

Para acompañar, "no hay nada mejor que una copa de vino", mientras que en el apartado de postres encontramos opciones como el volcán de chocolate, la tarta de queso con frutos rojos y la pera "borrachona".

En lo que respecta a las instalaciones del restaurante, la Guía Repsol indica que "es un espacio cómodo y acogedor, recomendado para quienes buscan una buena comida tradicional portuguesa. También destaca por su fácil acceso, con su propio aparcamiento integrado".

Además, "el servicio es cordial, atento y constante, acompañando la comida con profesionalidad y amabilidad".

A Carvalheira abre de martes a domingo. Las reservas pueden hacerse por teléfono o en línea, a través de su página web.

¿Qué hacer en Ponte de Lima?

Pueblo de Ponte de Lima, Portugal Shutterstock

Antes o después de la visita a A Carvalheira, Ponte de Lima merece una parada obligatoria, y no es para menos: está considerado el pueblo más antiguo de Portugal, como refleja una carta que data de 1125.

Un puente de origen romano, pero reconstruido en 1370, da nombre a la villa. Con una longitud de 380 metros, además de ser uno de los puentes más especiales de Portugal, es un punto crucial en el Camino de Santiago.

De hecho, durante siglos, fue la única vía para los peregrinos que se dirigían a la capital gallega.

Ponte de Lima ofrece atractivos a ambos lados del río Lima. La Plaza Largo de Camões es uno de los principales lugares que visitar, sin restar importancia a la Torre de Cadeia Velha y al Parque Temático Arnado.

La rica tradición vitivinícola de la región queda reflejada en el Centro de Interpretación del Vinho Verde. Este museo, que cuenta con una sala de catas, ofrece un recorrido a través de la historia del vino verde.