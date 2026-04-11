Degustación de pulpo en una isla con aguas de color azul turquesa, habitada por menos de 70 personas

Un plato de pulpo á feira y la playa de Melide de fondo Shutterstock

El pulpo á feira es el plato más emblemático de la gastronomía gallega. Representa profundamente la identidad cultural de la región y, además, está presente en la mayoría de fiestas gastronómicas y degustaciones.

Precisamente, las III Jornadas Gastronómicas en la Isla de Ons tendrán al pulpo como protagonista, convirtiéndose en uno de los eventos más atractivos de la primavera gallega, en pleno Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.

Podrás comer pulpo hasta reventar

Playa de Melide, en la Isla de Ons. Shutterstock

Si estás buscando un plan diferente en Galicia, hay buenas noticias para ti. Piratas de Nabia, en colaboración con el Restaurante Casa Acuña, ha preparado un plan perfecto para disfrutar de los sabores más auténticos del mar.

Las III Jornadas Gastronómicas en la Isla de Ons se celebrarán los días 18 de abril y 17 de mayo, con degustación de pulpo preparado en diversas formas, en un escenario ideal: una isla de aguas cristalinas donde reina la tranquilidad.

La primera cita está pensada para los amantes del pulpo y la cocina tradicional, pero con un toque innovador. En este sentido, el menú degustación incluye cuatro elaboraciones: ensaladilla de pulpo, pulpo encebollado, alubias con pulpo y pulpo al estilo 'Ons'.

"Todo ello acompañado de bebida y postre, en una experiencia que permite descubrir la versatilidad de este producto estrella de la gastronomía gallega", indica Piratas de Nabia.

Por otro lado, las personas que prefieran un ambiente más festivo, la segunda jornada es perfecta, puesto que la Romería Gallega al estilo Ons combina gastronomía y tradición en un entorno único.

El menú incluye pulpo á feira, churrascada, bebida y postre.

Precios y cómo reservar

El precio de las III Jornadas Gastronómicas en la Isla de Ons es de 45 euros por persona, de 20 euros para menores con edades comprendidas entre los cuatro y doce años. El precio incluye el viaje en barco desde Bueu (Pontevedra).

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar con antelación para no quedarse sin sitio en uno de los eventos más demandados de la temporada.

Las personas interesadas en participar pueden confirmar su reserva a través del formulario habilitado en la página web de Piratas de Nabia o llamando por teléfono al siguiente número: 986 32 00 48.