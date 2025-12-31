Sergio Fernández, cocinero: "Para hacer la masa de los churros, añade 2 cucharadas soperas de aceite de oliva y sal"

0 votos

En Galicia, el fin de año tiene un ritual que nunca falla: las churrerías se llenan de colas interminables para quienes quieren empezar el día de Año Nuevo desayunando churros con chocolate recién hechos en casa. Mientras tanto, los más fiesteros -o los más madrugadores- optan por acercarse el propio día 1 a locales míticos como Bonilla a la Vista, sin olvidar a quienes se mantienen fieles al churrero de su barrio o de su pueblo de toda la vida.

Pero si este año te apetece salir de la rutina y probar algo diferente, ¿por qué no animarte a hacer churros caseros? Para ponértelo fácil, te traemos la receta de Sergio Fernández, compartida hace un par de años en su programa Sergio Cocina de RTVE, perfecta para disfrutar de unos churros crujientes y calentitos sin salir de casa.

Receta para hacer unos churros caseros deliciosos

Lo que nos gusta a los gallegos unos buenos churros no está escrito. Con la llegada de Año Nuevo, este producto vuelve a ser el protagonista en muchos de los hogares de la comunidad. Más allá de las churrerías de siempre, cada vez son más quienes se animan a prepararlos en casa.

Para ellos, el cocinero Sergio Fernández compartió en su programa Sergio Cocina, de RTVE, una receta sencilla y muy cuidada.

La base está en la masa. Sergio recomienda poner el agua a hervir y, cuando rompa el hervor, añadir un pellizco de sal y "más o menos 2 cucharadas soperas de aceite de oliva", apunta el chef.

Tras mezclar ligeramente, se incorpora la harina de golpe y se remueve con energía y sin parar. "Una vez que pongamos la harina hay que revolver a toda velocidad para conseguir cuanto antes una masa homogénea". Es fundamental mantener el fuego medio hasta que la masa forme una pelota que se despegue de la olla y de sus paredes.

Una vez hecha la masa, "es importante engrasar la tabla o la encimera de trabajo con aceite de oliva". Con las manos ligeramente aceitadas, se trabaja para eliminar "cualquier grumo que tuviese de harina" y "retirar cualquier burbuja de aire que tuviese esta masa", indica Sergio. Este es un paso clave: "Si queda aire en el interior, el churro podría reventar al freírlo". Así, los golpes suaves a la masa ayudan a evitarlo.

En caso de que hagas la masa con un par de días de antelación, no te preocupes, porque Sergio explica que "se puede conservar envuelta en film en la nevera o incluso congelar y sacar el día anterior".

Antes de pasarla a la manga pastelera, conviene hidratar su interior con un poco de aceite para facilitar la salida de la masa con boquilla rizada, asegurándose de que no queden bolsas de aire. El aceite debe estar bien caliente para que los churros se doren rápido. Freírlos de pocos en pocos evita que baje la temperatura y que se cuezan en lugar de freírse.

Cuando estén dorados y crujientes, se retiran y reposan sobre papel de cocina. Se pueden acompañar con chocolate negro o blanco fundido al baño maría, o simplemente espolvoreados con azúcar. Una receta clásica y bien explicada para disfrutar de unos churros perfectos en casa.