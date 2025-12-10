Dos andaluces prueban el turrón de pulpo a la gallega y no se cortan: "No está malo del todo, ¿no?" @jesusansal

El turrón es el postre navideño por excelencia. Aunque las variedades más conocidas son el turrón duro de Alicante y el turrón blando de Jijona, también existen otras propuestas tan sorprendentes como el turrón de cerveza o incluso el de pulpo a la gallega.

La mayoría de expertos sitúan el origen del turrón en la tradición árabe. Sin embargo, desde aquellos tiempos sus variedades han evolucionado hasta llegar a sabores antes (casi) inimaginables, que hoy pueden encontrarse en muchos mercados navideños.

"¿A quién se le ocurre hacer un turrón de chocolate con pulpo?"

El mundo del turrón es súper variado. Y, más allá de las clásicas propuestas de chocolate o almendra, este dulce típico de la Navidad ha evolucionado hasta ofrecer elaboraciones que hace unos años habrían parecido impensables.

En este contexto, el creador de contenido @jesusansal, acompañado de su amiga Marta, se ha atrevido a probar tres variedades de turrón cuanto menos sorprendentes, adquiridas en un puesto de Vigo. Entre ellas destacan el turrón de chorizo criollo, el de pulpo a la gallega y el de melón con jamón.

"¿A quién se le ocurre hacer un turrón de chocolate con pulpo?", se pregunta Jesús, mientras que su amiga Marta admite estar nerviosa. "Qué asco, Marta, cómo huele esto", comenta el joven antes de probarlo. Lugo matiza: "No está malo del todo, ¿no?", aunque reconoce "no sabe a pulpo".

Para ser exactos, los ingredientes de este turrón intentan imitar a un verdadero plato de pulpo a la gallega. De esta forma, la lista de ingredientes incluye: pulpo, pimentón picante, sal gruesa, aceite de oliva y, para darle el toque dulce, chocolate blanco y praliné.

A continuación, Jesús y Marta pasan a probar el turrón de chorizo criollo gallego, también elaborado con base de chocolate blanco y praliné. "Esto huele a chorizo criollo que echa para atrás", comenta el joven, a lo que su amiga, tras probarlo, dice con rotundidad: "No me gusta".

Para terminar, a modo de postre, llega el turno del turrón de chocolate blanco y melón con jamón ibérico. "Sabe a chuche de melón", comenta Marta. Jesús, por su parte, reconoce que, pese a la divertida experiencia, él sigue siendo más de turrón de almendra.