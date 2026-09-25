Choripán a reventar en esta gran fiesta de la sidra con concurso de repostería a partir del 26 de septiembre

Galicia se prepara para un fin de semana con un amplio repertorio de eventos para despedir por todo lo alto el mes de septiembre. Desde eventos deportivos y conciertos hasta representaciones teatrales, la agenda de ocio incluye también la celebración de una fiesta muy especial.

Los vecinos de la parroquia de Bembrive, en Vigo, esperan con ilusión el inicio de la Festa da Sidra, que este año alcanza su XXVIII edición con una propuesta que combina gastronomía, artesanía gallega, música, concursos y muchas ganas de pasarlo bien.

Dos días de fiesta con música, degustación de sidra y mucho más

Las fechas elegidas para esta tradicional cita son los días 26 y 27 de septiembre. La programación estará repartida entre la mañana y la tarde para que los vecinos puedan disfrutar de un animado fin de semana lleno de actividades.

La Festa da Sidra arrancará el sábado, 26 de septiembre, a las 16:00 horas con la apertura del puesto de venta libre de caja de sidra, sidra artesana y choripán, un clásico tradicional de las fiestas en Galicia que podrás comer sin límite.

A partir de las 18:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades de artesanía gallega a cargo de Peixesapop y Carlos Sanclaudio. Ya a las 20:30 horas, la música tomará el protagonismo de la jornada de la mano de Ailá y Son das Tabernas, que pondrán el ritmo a la tarde.

Al día siguiente, el domingo 27, la jornada comenzará nuevamente con la venta de sidra y chorizo, además de diversas actividades para todos los públicos, nuevamente a cargo de Peixesapop y Carlos San Claudio.

El fin de fiestas estará amenizado por la banda Ateneo Musical de Bembrive y el tradicional concurso de sidra y repostería. A continuación, te detallamos el programa completo de fiestas para que no te pierdas nada:

Sábado, 26 de septiembre

A las 16:00 horas : Apertura del puesto de venta de sidra y choripán

: Apertura del puesto de venta de sidra y choripán A las 18:00 horas: Actividades de artesanía gallega con Peixesapop y Carlos Sanclaudio

A las 20:30 horas: Actuaciones de Ailá y Son das Tabernas

Domingo, 27 de septiembre