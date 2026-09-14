Gran fiesta del churrasco por 20 euros con chorizo criollo, vino y verbena el 27 de septiembre en este pueblo

El verano termina oficialmente el 23 de septiembre. La temporada de playa llega a su fin, pero las fiestas gastronómicas continúan muy presentes en la agenda de ocio de Galicia.

Sin ir más lejos, el próximo 27 de septiembre se celebrará en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) una gran fiesta del churrasco por 20 euros con chorizo criollo, vino y una animada verbena.

Churrasco a reventar por 20 euros

El fin del verano no es sinónimo de aburrimiento, sino el inicio de una temporada llena de planes gastronómicos como la VIII Festa do Churrasco de Cornazo.

La parroquia pontevedresa, de apenas 1.400 habitantes, ultima los detalles para su gran fiesta del churrasco, que tendrá lugar el próximo domingo 27 de septiembre.

El inicio del otoño estará marcado por la celebración de esta cita anual que ya suma ocho ediciones. Un año más, vecinos y visitantes se reunirán en torno a uno de los platos más populares de la gastronomía gallega.

El menú tiene un precio de 20 euros por persona e incluye churrasco, chorizo criollo, patatas, pan, vino y, como toque dulce, postre y café. Tal y como detalla el cartel de fiestas, los menores de 5 a 10 años pagan 12 euros.

A lo largo de la jornada, además de disfrutar de un buen churrasco, los asistentes podrán vivir un día completo de música, sorteos y actividades. La programación incluirá también una gala solidaria a favor de la protectora de animales de Vilagarcía de Arousa.

Durante el domingo se recogerán alimentos y donativos de todas aquellas personas que quieran aportar su granito de arena y colaborar con esta causa.

"Y también pueden dejar su aportación desde ya en el colegio. Tanto alimentos como donaciones en metálico será absolutamente todo entregado a la protectora", informa la comisión de fiestas en una publicación en redes sociales.

Y, para poner el broche final a la cita gastronómica, enmarcada dentro de las fiestas en honor a la Virgen de los Dolores, Cornazo acogerá una verbena que estará amenizada por una orquesta, cuyo nombre todavía no ha sido desvelado.