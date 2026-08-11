Una parroquia de Vigo celebra 4 días de fiestas con verbenas, sesiones vermú y cucañas en septiembre

La parroquia de San Andrés de Comesaña, en Vigo, ya ha presentado el cartel de las fiestas en honor a la Virxe do Rosario, que se celebrarán del viernes 4 a martes 8 de septiembre con una variada programación para todos los públicos.

"Presentamos o cartel das nosas Festas do Rosario 2026". Con estas palabras, la parroquia viguesa ha dado a conocer el programa completo, con actividades para cada jornada: verbenas, actos litúrgicos, juegos tradicionales y otras propuestas.

Música, sesiones vermú y más del 4 al 8 de septiembre

San Andrés de Comesaña ya trabaja para que vecinos y visitantes puedan disfrutar al máximo de las fiestas de la Virxe do Rosario. La celebración arrancará por todo lo alto el viernes 4 de septiembre con una gran verbena amenizada por América de Vigo y la banda Broken Peach.

Al día siguiente, sábado 5, tendrá lugar una sesión vermú con la actuación de gaiteiros y pandereteiros de la agrupación gallega Nautilios. La jornada continuará por la noche con una verbena a cargo de Costa Dorada y el trío Nostalgias.

La programación del domingo incluye una misa solemne, seguida de una procesión; un concierto a cargo de la Banda de Música Las Delicias, y una verbena con el grupo Ritmo y el trío Azar que pondrán a bailar a todos los asistentes.

El lunes 7 de septiembre no será un lunes cualquiera. La parroquia de San Andrés de Comesaña celebrará una tarde de juegos con cucañas, así como una puja dentro del programa festivo.

Finalmente, el martes 8, día de la Virgen del Rosario, tendrá lugar una misa solemne a las 12:00 horas, cantada por la Coral Nautilius.

A continuación, te detallamos la programación completa, día a día, de las Festas de la Virxe do Rosario de San Andrés de Comesaña:

Viernes, 4 de septiembre

A las 22:00 horas: Verbena con América de Vigo y Broken Peach

Sábado, 5 de septiembre

A las 12:00 horas: Sesión vermú y actuación de Nautilius

A las 22:00 horas: Verbena con Costa Dorada y el trío Nostalgias

Domingo, 6 de septiembre

A las 11:00 horas: Misa solemne y procesión

A las 13:00 horas: Actuación de la Banda de Música Las Delicias

A las 21:30 horas: Verbena con el grupo Ritmo y el trío Azar

Lunes, 7 de septiembre

A las 17:30 horas: Pujas y cucañas

Martes, 8 de septiembre