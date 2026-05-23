Vigo tendrá su propia Feria de Abril, aunque en junio: 4 días de fiesta, clases de sevillanas y gastronomía típica

La Feria de Abril es una cita señalada en rojo en el calendario. Se celebra una o dos semanas después de la Semana Santa, y se caracteriza por el gran despliegue de casetas, el baile de sevillanas y la gastronomía local.

Pero la Feria de Abril no solo se vive en Sevilla. Esta emblemática celebración llega también a otros lugares de la geografía española como Vigo, que ya ultima todos los detalles para acoger el evento.

Sesiones tarde, clases de sevillanas y más

En una publicación en redes sociales, la Casa de Andalucía en Vigo ha confirmado que las fechas elegidas para la celebración de la Feria de Abril en la ciudad corresponden a los días 11, 12, 13 y 14 de junio.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 11 a las 20:30 horas con el encendido de luces, al que le seguirá una actuación de Alma Flamenca. La caseta cerrará a las 00:00 horas.

El viernes 12 habrá sesión de tardeo y actuaciones a cargo de la Asociación Triana, Pasión Flamenca y Mala Herba, mientras que el sábado 13 será el turno del coro rociero de la Casa de Andalucía en Vigo y del grupo musical Flamenco.

El domingo, como colofón final de fiestas, la programación incluye una comida de confraternización, una clase gratuita de iniciación a las sevillanas y actuaciones con las cantareiras Arco da Vella y del grupo de baile Os Ventos de Comesaña.

"Ven a vivir la feria con actuaciones en directo, sevillanas, buena comida y muchas sorpresas. ¡No faltes y trae a tu gente para disfrutar juntos de una fiesta inolvidable", animan desde la Casa de Andalucía en Vigo.

A continuación, te detallamos la programación por días de la Feria de Abril en Vigo:

Jueves, 11 de junio

A las 20:30 horas: Encendido de luces

A las 21:30 horas: Actuación de Alma Flamenca

A las 22:00 horas: Sevillanas y rumbas

Viernes, 12 de junio

A las 18:00 horas: Actuación de la Asociación Triana

A las 18:30 horas: Pasión Flamenca

A las 19:30 horas: Mala Herba

Después, sevillanas y rumbas

Sábado, 13 de junio

A las 12:00 horas: Actuación del coro rociero de la Casa de Andalucía en Vigo

A las 13:00 horas: Actuación TDT: Tony Delgado Trío

A las 18:00 horas: Alma Flamenca y alumnado de la casa

A las 19:30 horas: Grupo musical Flamenco

Después, sevillanas y rumbas

Domingo, 14 de junio