Degustación de choco y 3 días de fiesta en la ría de Vigo: con El Combo Dominicano y más actuaciones musicales

Galicia cuenta con varias fiestas gastronómicas en honor a diferentes manjares de los que goza la región, ya sean de la tierra, huerta o mar. Una de ellas es la Festa do Choco en Redondela, comarca de Vigo, que se celebra del 8 al 10 de mayo.

Este 2026 se celebra la XXXIX edición, una cita imprescindible para disfrutar de la gastronomía, la cultura y la tradición con un intenso olor a choco y una programación con varias actuaciones musicales.

XXXIX Festa do Choco de Redondela

XXXIX Festa do Choco de Redondela redondela.gal

La Fiesta del Choco tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en el municipio de Redondela, en plena Ensenada de San Simón, convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes de este manjar.

Durante estos días, los asistentes podrán saborear diferentes preparaciones de choco, como arroz con choco o choco a la plancha, entre otros, mientras disfrutan de una variada programación cultural y musical.

El viernes 8 arrancará la celebración a las 19:30 horas con la apertura oficial y la inauguración de la carpa dedicada a la degustación. Poco después, a las 20:00 horas, el público podrá deleitarse con la actuación de la orquesta de saxofones.

La noche continuará con ambiente festivo: a las 22:30 horas comenzará una verbena animada por el grupo América de Vigo, seguida a la 01:30 horas por la sesión musical del DJ JJ Compota.

El sábado 9, la jornada comenzará a las 10:30 horas con la apertura de la carpa gastronómica. A mediodía, a las 12:30 horas, el grupo tradicional Airiños de San Simón ofrecerá una actuación de baile y gaitas. Ya por la tarde, a las 19:00 horas, el Auditorio Multiusos da Xunqueira acogerá una charla de Miguel Ángel Revilla.

Más tarde, a las 20:45 horas, el grupo Tanto Nos Ten subirá al escenario, y a las 23:00 horas será el turno de la popular orquesta El Combo Dominicano. La música seguirá hasta altas horas de la madrugada con DJ Airan, que comenzará su actuación a las 02:00 horas.

El domingo 10 también arrancará a las 10:30 horas con la apertura de la carpa. A lo largo de la mañana habrá pasacalles con la Banda de Música de Chapela, actuaciones de grupos tradicionales como Froles Mareliñas y la lectura del pregón a cargo de Revilla a las 12:30 horas.

La jornada se completará con más música y folklore, destacando el grupo O Cabalo das Cen Polas, la Rondalla de Redondela por la tarde y el concierto final del grupo Pa Ti Na Má a las 19:45 horas.